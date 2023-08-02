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中國北方人比南方人胖？ 疑因「1食物」有關

中國新聞組／北京2日電
中國專家警告，逾5成成年人屬於超重肥胖。示意圖。（取材自澎湃新聞）
中國專家警告，逾5成成年人屬於超重肥胖。示意圖。（取材自澎湃新聞）

第二屆中國肥胖大會日前在北京國家會議中心舉行，專家警告，50%以上中國成年人屬於超重肥胖，並指出肥胖人群地域分布不均衡，北方偏多，南方較少。而原因竟然和北方人吃麵食有關。

澎湃新聞報導，首都醫科大學附屬北京友誼醫院副院長張忠濤表示，中國肥胖人群愈來愈多，成年人中50%以上屬於超重肥胖，而且肥胖人群上升的比率甚至要超過超重人群的比率。

張忠濤示警，肥胖症不只在全球帶來巨大的經濟負擔，也成為中國重大公共衛生問題。預計到2030年，中國超重肥胖相關衛生支出將約占全國醫療費用總額的22%。

會議中，北京友誼醫院減重與代謝外科主任張鵬指出，中國肥胖人群的地域分布並不均衡，由北向南呈遞減趨勢，北方肥胖人群數量偏多，南方肥胖人群數量較少。

據悉，中國北方人大多吃麵食，南方人大多吃米飯。雖然它們本身都屬於碳水化合物，但殘酷的現實是吃「麵食」確實更容易發胖。

除了飲食習慣，氣候也會影響，北方因天氣較冷，身體本能會儲存更多的熱量，更願意吃高熱量的食物抵禦嚴寒，另外因天氣冷，人們去戶外運動的機會也會大幅度下降，被破多吃、少動，變得更容易長胖。相反的南方氣溫高，人體代謝更快，自然就沒那麼容易長胖。

肥胖 北京 醫療費

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