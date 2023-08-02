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中國女足世界盃慘敗 前後任主帥都坦承：檔次落後

中國新聞組／北京2日電
女足世界盃D組小組賽，中國隊1日對陣英格蘭隊，中國隊球員楊莉娜（中）在英格蘭隊球員阿萊西婭·拉索（左）進球後神情失落。(新華社)
女足世界盃D組小組賽，中國隊1日對陣英格蘭隊，中國隊球員楊莉娜（中）在英格蘭隊球員阿萊西婭·拉索（左）進球後神情失落。(新華社)

八次參加世界盃正賽的中國女足，1比6輸給了歐洲杯冠軍英格蘭女足，首次止步小組賽。中國女足主帥水慶霞賽後坦言，中國女足在實力上與歐洲女足差距明顯，需要不只一代人去努力追趕。前中國女足主帥商瑞華也感嘆表示，中國女足也被日本女足超越了。

北京日報報導，水慶霞說，大比分輸球的結果很遺憾，讓中國女足看清自身與對手的差距，「今後的路還是要走，要看到差距的同時尋找方向。其他最重要的是感謝我的隊員，這麼長時間的備戰，包括今天場上的拚搏精神，感謝團隊給予我的幫助。現在碰到的困難和失敗，對我們來說，還是要好好總結，今後好好提高自己。」

比賽結束後，水慶霞與隊員們一一擁抱，當被問到這有何特殊意義時，她說：「她們付出了，盡力了，要給予她們感謝和肯定。現在來看，我們和歐洲（女足）還是有很大差距。如果看到差距說沒辦法，那不行。我們要在攻防轉換、身體素質等方面努力，今後還有很多比賽要踢。這一代人努力盡快縮短差距，以後也一樣。」

另據直播吧訊息，商瑞華受訪表示，「咱們在亞洲盃賽事上取得冠軍，之前一直是日本和南韓，我們是罰點球贏了日本。實際上從1994年職業化以後，日本足球和我們足球拉開了距離。80年代的時候，他們是產業隊，什麼松下、本田，我們是專業隊，水平差不多。但是他們1992年、我們1994年職業化以後，他們搞青訓和學校足球，俱樂部一線隊伍和國家隊就是學巴西，搞技術。當時中國女足比日本女足高多了，但是他們就一直在技術上戰術上鑽研，所以他們的男足女足在亞洲都是頂尖的。出現失誤就像是女足亞洲盃輸給中國，那是個別現象，日本女足的真實水平比我們還是略微高一點。」

不少網友也認同商瑞華的看法，「 單說世界盃，日本男女隊一年內雙殺西班牙，歷史上贏過德國男女隊…已經不是一個檔次的。我們只能羨慕世界冠軍，日本已經有過世界盃了。」

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