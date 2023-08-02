中國女足1:6敗給英格蘭 告別世界盃 網：「鏗鏘玫瑰」凋零

中國隊球員楊莉娜（右）1日與英格蘭隊球員布龍澤在比賽中爭頂頭球。(新華社)

世界盃 女子足球 賽1日進行D組最後一輪賽事，中國女足1比6不敵英格蘭女足，首次小組賽就淘汰。三場小組賽戰罷，中國女足1勝2負，位列小組第三，告別本屆世界盃；英格蘭則闖進16強。中國女足此次在澳洲 飲恨，是最糟糕的一次征戰，讓億萬球迷嘆息「鏗鏘玫瑰凋零了」。

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中央社綜合電訊報導，世界盃女子足球賽1日進行D組最後一輪賽事，英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強，英格蘭陣中以21歲球星詹姆斯表現最佳，全場共攻進兩球並三次助攻。

英格蘭是2022年歐洲女子足球錦標賽冠軍，此戰對上中國強弱懸殊。當天比賽開場僅四分鐘，中國女足城門告破，陣中球員魯索（Alessia Russo）、漢普斯（Lauren Hemps）及詹姆斯（Lauren James）在上半場就各自攻進一球。

到了下半場第56分，由於英格蘭後衛在禁區手球，中國見到一絲進球希望，陣中王霜把握罰球機會命中，將比分追到一比三。

但詹姆斯在下半場第65分為英格蘭再攻進1球，接著隊友凱利（Chloe Kelly）及戴利（Rachel Daly）接連進球，終場以6比1淘汰中國。

在贏得此戰後，英格蘭在小組賽三戰全勝，累計積分九分，以D組龍頭之姿晉級16強。丹麥則在2比0擊敗海地後，累計2勝1負積分6分，以D組第二名戰績晉級。

英格蘭在16強將對上B組第二名奈及利亞，丹麥則將對戰B組龍頭澳洲。

2023年國際足聯女足世界盃小組賽D組比賽，中國隊1日對陣英格蘭隊。圖為英格蘭隊球員慶祝進球。(新華社)

中國女足在D組前兩場比賽中以0比1不敵丹麥、1比0小勝海地，形勢嚴峻。要邁入16強就必須擊敗英格蘭隊。但美國之音報導，這是中國女足在八次世界盃亮相中首次在小組賽中便出局，也是最糟糕的一次征戰。

美聯社報導說，中國女足是在中國足壇醜聞不斷的大局下，飲恨本屆女足世界盃的。自2022年11月前中國男足主教練李鐵因涉嫌嚴重違法被查，到目前為止，已經有13名足協高官在反腐風暴中落馬，其中包括足協主席、正副秘書長、多個部門的部長、甚至是國家體育總局的官員。