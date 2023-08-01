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600年不曾淹水破防? 故宮闢謠「該積水還是會積水」

中國新聞組／北京1日電
新華社發布7月31日拍攝的故宮內金水河相片。（新華社）
新華社發布7月31日拍攝的故宮內金水河相片。（新華社）

颱風杜蘇芮為北京帶來驚人降雨，暫時關閉的北京故宮也出現積水、再現「九龍吐水」畫面。網上有影片調侃600年不曾淹水的故宮，積水達膝蓋深。雖然該視頻被發現並非近日發布，但故宮仍闢謠，回應稱只要降雨量超過了排水設計的上限，該積水還是會積水。

美國之音報導，北京市全市從星期六夜間至星期一下午，平均降雨量為176.9毫米，門頭溝區平均322.1毫米，最大降雨出現在門頭溝高山玫瑰園，降雨量高達580.9毫米。超過3.1萬人被從家中撤離轉移，4000多個建築工地停工，將近兩萬棟建築物因擔心受損而被檢查，全市所有的觀光景點也全部關閉。

在北京市氣象台發布暴雨紅色預警後，故宮博物院29日晚間就公告7月30日、31日將閉館，因此這兩天遊客並無法進入故宮。

網上流傳北京故宮淹水的影片，最晚在7月24日就已經出現在推特上，因此與這兩日北京...
網上流傳北京故宮淹水的影片，最晚在7月24日就已經出現在推特上，因此與這兩日北京大雨無關。（取材自推特）

網上傳出一則「六百年不積水的故宮，現代化改造後終於也積水」影片，畫面中積水達膝蓋深。但該則影片至少在7月24日就已經在推特上流傳，該處積水原因不明，但與近日降雨無關。

對此，故宮回應，不存在不積水的地方，只存在排水能力先天設計比較強的地方，只要降雨量超過了排水設計的上線，該積水還是會積水。

故宮能否經受連日暴雨襲擊受到關注，新華社31日下午發布當日圖文說明故宮現況。（新...
故宮能否經受連日暴雨襲擊受到關注，新華社31日下午發布當日圖文說明故宮現況。（新華社）

新華社報導，紫禁城的雨水排水系統，始建於明代，故宮的地面順應北京地理環境特點，整體走勢呈北高南低、中間高兩邊低，而且略有坡度。這一坡降為自然排水創造了有利條件，使積水能緩慢排出。

故宮保留至今的古代雨水溝的長度超過15公里，其中暗溝長度將近13公里。故宮內的排水溝渠全部通向內金水河，內金水河又與故宮城牆外側52米寬的護城河相連，並同周邊的外金水河、中南海等水系相通。

北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。...
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

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