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刺激經濟增長「只發文件不發錢」 民嘆口袋沒錢怎消費

中國新聞組／北京1日電
北京街頭的行人走過一家商場懸掛的瑞士奢侈品品牌手表的廣告。（美聯社）
北京街頭的行人走過一家商場懸掛的瑞士奢侈品品牌手表的廣告。（美聯社）

中國官方7月31日發布「關於恢復和擴大消費的措施」，試圖恢復和擴大內需以刺激經濟增長。分析指出「民眾口袋已經沒錢了」，目前的政策都是試圖刺激消費者消費，但是沒有相應的財政政策跟進。只發文件不發現金讓網民自嘲「快拿文件去消費啊」。

美國之音報導，中國國務院轉發國家發改委「關於恢復和擴大消費的措施」的政策措施，要求地方認真貫徹落實。該措施要求加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，把恢復和擴大消費擺在優先位置，優化就業、收入分配和消費全鏈條良性循環促進機制，增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，充分挖掘超大規模市場優勢，暢通經濟循環，釋放消費潛力。

彭博社指出，日前公布的聚焦提振消費品製造的措施一樣，31日公布的最新措施也主要針對改進商品供應，而不是直接刺激需求。當局沒有提出向居民提供現金補貼，只是向公司提供優惠及稅收減免。

報導援引分析說，到目前為止，政策都是試圖刺激消費者消費，但是沒有相應的財政政策跟進。

有網民留言指出，美國為了鼓勵消費給民眾發美元，日本為了鼓勵消費給民眾發日元，我們為了鼓勵消費給民眾發了關於促進家庭消費的若干措施。「所有的文件都已經出了，大家還在等什麼，還不拿著文件快去消費啊」。

中央社引述台灣經濟研究院研究員邱達生表示，這份官方通知主要目的為擴大內需，不過失業率問題衝擊消費，政府若欲振興民間消費力道，最有效作法還是要讓民眾可支配所得增加。

邱達生指出，摩擦性失業、循環性失業、結構性失業等三種失業情況同時在中國發生了。中國青年失業率破20%，這類摩擦性失業指的是，找不到符合學校所學或個人志趣的工作，乾脆不幹了；循環性失業則是出於景氣循環影響。

國務院 就業 日本

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