貓熊陪葬 漢文帝陵墓出土動物殉葬坑 也發現金絲猴骨架

圓滾可愛的熊貓，據傳也受漢文帝喜愛。（中新社資料照片）

除了馬、狗等動物外，被視為當代國寶的熊貓也被發現為殉葬動物之一。紀錄片「中國考古」第三集報導，陝西西安白鹿原近日在漢文帝霸陵西側的動物殉葬坑挖掘過程中，出土一具大熊貓骨骼，估算有2000多年，生前來自秦嶺北坡。

該新聞引發網友熱議，有觀點認為在2000多年前陪葬大熊貓，可能是因為漢文帝跟現代人一樣喜歡萌寵，包括大熊貓。網友表示「眾所周知陪葬都是墓主喜歡的東西」；但也有網友認為以動物陪葬很殘忍。

綜合媒體報導，在陝西西安白鹿原，距離漢文帝霸陵南方約2公里之處，為漢文帝劉恒母親薄太后的南陵。該區域出土一大批完整金銀器，還有一枚罕見帶文字器物，以及一處「地下苑囿」，裡面陪葬了許多珍禽異獸，並發現有大熊貓、金絲猴等「國寶級」動物完整的骨架。

從目前考古挖掘的成果進行推測，大熊貓在2000年前可能被養在皇家 苑囿。「史記」中記載有「渭川千畝竹」，可見當時當地的竹葉生產繁茂，說明以前西安附近環境是非常適合大熊貓生長。考古專家表示，此前從未發現過這樣的陪葬形式，這個特殊的、首次出現的動物殉葬坑，可能象徵皇家陵園的地下苑囿。