我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

原來大家的「帳號」都錯了？ 國家語委正名「賬號」網酸：沒必要

中國新聞組／北京1日電
經中國國家語委「糾正」後，可看到像是微博、百度（見圖）、豆瓣等網站，都把「帳號」改成「賬號」。（取材自百度）
經中國國家語委「糾正」後，可看到像是微博、百度（見圖）、豆瓣等網站，都把「帳號」改成「賬號」。（取材自百度）

寫錯字不僅會被老師糾正，「政府」也可能會盯上你。據媒體報導，不少網站登入頁面時都寫成「帳號 」，引來中國國家語委（國家語言文字工作委員會）關切，在出手干預下，像是微信微博等大網站都把「帳號」改成「賬號 」，但也讓網友 直呼「根本沒必要（改）」。

據搜狐新聞、騰訊網報導，日前有媒體發現不少網站都錯用「賬號」，而使用「帳號」兩字，詢問中國國家語言文字工作委員會，其工作人員表示，「『帳號』屬於不規範用法，已擬函請中央網信辦網絡綜合治理局指導相關平台進行糾正。」隨後發現，像是微博、微信、抖音、百度 、豆瓣、QQ等網站或APP 等的登入畫面，都把「帳號」改成「賬號」。

該文引起熱議，不少網友表示，「沒說根本不知道已經從帳號改成賬號」、「這兩字長得太像了」、「帳篷的帳，賬單的賬」，認為沒必要改，「不應該叫『賬號』，我們也不欠它的錢」、「用哪個字又能怎樣？他不會給你錢也不能從你要錢。」

也有人表示改這字才是對的，「有關金融的都叫『賬號』，現在APP基本沒有不花錢的，所以都應該是賬號」、「那麼賬號『登陸』，也有的用『登錄』，到底哪個規範呢」、「在我看來，更像是通假（錯別）字。繁體更常用帳號，簡體從始至終都是「賬號」。從文字的含義上來講，」帳號「更像是一個用錯了的詞」、「震動和振動怎麼辦」、「很多城市交通指示標誌「掉頭」用了很多年，也不見語委擬函請交通部門更正為「調頭」」。

聯合新聞網《科技玩家》從台灣教育部《重編國語辭典修訂本》網站查詢，「帳」字同「賬」，為記載有關銀錢、財物出入的簿據，也有債務之意，因此可用「算帳」、「流水帳」或「欠帳」，也可從該網站搜尋當中找到「企業用戶帳號」之詞；而「賬」字就與上述「帳」字相同，在台灣都可通用。

微信 微博 教育部

上一則

涉汽車、住房、文旅消費 發改委20條救內需： 不是掏空錢包

下一則

貓熊陪葬 漢文帝陵墓出土動物殉葬坑 也發現金絲猴骨架

延伸閱讀

追「封神」熱潮… 「小三」女星姚笛演妲己 網酸又老又醜

追「封神」熱潮… 「小三」女星姚笛演妲己 網酸又老又醜
查克柏格放話Threads要拚10億用戶 分析師懷疑

查克柏格放話Threads要拚10億用戶 分析師懷疑
中國又有「老鼠」入菜 煮花生裡見鼠頭 網酸：是香料？

中國又有「老鼠」入菜 煮花生裡見鼠頭 網酸：是香料？
碧昂絲金屬片遮3點 網酸：最差服裝

碧昂絲金屬片遮3點 網酸：最差服裝

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了