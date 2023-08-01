原來大家的「帳號」都錯了？ 國家語委正名「賬號」網酸：沒必要

經中國國家語委「糾正」後，可看到像是微博、百度（見圖）、豆瓣等網站，都把「帳號」改成「賬號」。（取材自百度）

寫錯字不僅會被老師糾正，「政府」也可能會盯上你。據媒體報導，不少網站登入頁面時都寫成「帳號 」，引來中國國家語委（國家語言文字工作委員會）關切，在出手干預下，像是微信 、微博 等大網站都把「帳號」改成「賬號 」，但也讓網友 直呼「根本沒必要（改）」。

據搜狐新聞、騰訊網報導，日前有媒體發現不少網站都錯用「賬號」，而使用「帳號」兩字，詢問中國國家語言文字工作委員會，其工作人員表示，「『帳號』屬於不規範用法，已擬函請中央網信辦網絡綜合治理局指導相關平台進行糾正。」隨後發現，像是微博、微信、抖音、百度 、豆瓣、QQ等網站或APP 等的登入畫面，都把「帳號」改成「賬號」。

該文引起熱議，不少網友表示，「沒說根本不知道已經從帳號改成賬號」、「這兩字長得太像了」、「帳篷的帳，賬單的賬」，認為沒必要改，「不應該叫『賬號』，我們也不欠它的錢」、「用哪個字又能怎樣？他不會給你錢也不能從你要錢。」

也有人表示改這字才是對的，「有關金融的都叫『賬號』，現在APP基本沒有不花錢的，所以都應該是賬號」、「那麼賬號『登陸』，也有的用『登錄』，到底哪個規範呢」、「在我看來，更像是通假（錯別）字。繁體更常用帳號，簡體從始至終都是「賬號」。從文字的含義上來講，」帳號「更像是一個用錯了的詞」、「震動和振動怎麼辦」、「很多城市交通指示標誌「掉頭」用了很多年，也不見語委擬函請交通部門更正為「調頭」」。

聯合新聞網《科技玩家》從台灣教育部 《重編國語辭典修訂本》網站查詢，「帳」字同「賬」，為記載有關銀錢、財物出入的簿據，也有債務之意，因此可用「算帳」、「流水帳」或「欠帳」，也可從該網站搜尋當中找到「企業用戶帳號」之詞；而「賬」字就與上述「帳」字相同，在台灣都可通用。