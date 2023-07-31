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陸龜上海迷路 只吃女警餵的「西瓜之王」

中國新聞組／上海31日電
陸龜獲救助被投餵西瓜。（取材自澎湃新聞，浦東公安供圖）
陸龜獲救助被投餵西瓜。（取材自澎湃新聞，浦東公安供圖）

「快看，牠肯吃西瓜了！」派出所大院中，一隻體型比冬瓜還大的「巨龜」正大口地吃著上海南匯特產、有「西瓜之王」稱號的8424西瓜。「一下午什麼都不吃，現在終於開口了。」女警一邊餵食，一邊開心地說道。

蘇卡達陸龜原產非洲。（取材自澎湃新聞）
蘇卡達陸龜原產非洲。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，上海市公安局孫橋派出所日前接居民求助稱：家門口來了一隻大龜，好像是保護動物，餵牠肉也不肯吃，搬也搬不動。到場後，民警發現大龜足有50多公分長，四肢粗壯，頭一直躲在龜殼裡，像是受到了驚嚇。民警立刻與上海動物園取得聯繫，同時將「巨龜」帶回所照顧。

經動物專家辨認，這是一隻蘇卡達陸龜，是純素食性的動物，原產非洲，最大能長到80公分長、100公斤重，目前被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》，屬於國家二級野生保護動物。

了解了陸龜的飲食特徵，女警張玥嗣特地買了兩只西瓜，想試著餵養陸龜。剛才回所的路上，陸龜在副駕駛座整個縮在龜殼裡顯得十分「害羞」，女警隨後餵食的蔬菜，陸龜也是閉口不食。可一看到西瓜，立馬大口吃了起來。

不久後，上海動物園專家趕到派出所，經進一步檢查，這只蘇卡達陸龜無外傷，精神狀態較好，目前該陸龜已移交上海野生動植物保護事務中心進行定點救助。警方提示：如果發現受傷、受困的野生動物，應及時報警或與野生動物保護部門聯繫。

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