北京反恐 快遞、租車2024元旦起要驗身分

北京市推動反恐法實施辦法，明年起寄快遞、租車都要查驗身分。(中新社資料照片)

北京 市人大常委會近日表決通過《北京市實施反恐怖主義法辦法》，明年元旦起實施，當中列明租車 、寄快遞及買汽油等行為，都要查驗身分。

來源：YouTube

京報網報導，《辦法》要求快遞業者要對客戶身分進行查驗和登記，郵政、快遞企業還應當對寄遞物品採取過機安檢、開封檢視等安全防範措施，並登記物品資料；應當在寄遞物品處理場所配備安全檢查設備，安排具備專門知識和技能的人員，對從外埠進入北京市的寄遞物品按照規定進行安全檢查。

《辦法》又提出，加油站 應當對購買散裝汽油的單位或者個人身分進行查驗，如實記錄購買數量、用途等；對未按照規定登記、身分不明或拒絕身分查驗的單位或個人，不得銷售散裝汽油。

辦法提出，機動車租賃業務經營者、服務提供者應當對承租人身分進行查驗，對身分不明或者拒絕身分查驗的，不得提供服務。

小微型客車租賃業務經營者、服務提供者也應當如實登記承租人身分資料、通信方式、車輛用途、租賃時間等；開展自助取還車業務的，應當採用技術手段確認實際取車人與承租人身分一致。

如果企業未按照規定進行安全檢查，最高將處10萬人民幣(約1.4萬美元)以下罰款。