山東濟南老翁被暴雨沖走 公交司機用車擋激流 下水救人

老翁被暴雨沖走，公交車司機急忙下水救人，路人也過來幫忙，合作將老翁移至安全的地方。(視頻截圖)

颱風「杜蘇芮」帶來強降雨襲擊山東濟南，路上積水瞬間高漲，一名老人被衝到路中，眼看就要被急流帶走，當時經過的濟南公交車司機張雷發現，先停車擋住激流，再冒著暴雨 衝進水中救人，五名路人見狀也先後加入，僅花一分鐘就驚險救出老人，張雷還差點被急流沖走。張雷等人救人事蹟不僅網民點讚，法媒也報導。

來源：YouTube

濟南時報、法廣網報導，昨天，一名戴著頭盔的小伙跳入積水中將老人抱到安全區域的視頻在網上廣為流傳，網民們紛紛為這名小伙的暖心舉動點讚。後來發現，這次暖心的善舉並非只有視頻中一位小伙，而是六名好心人的相繼奔赴。

視頻拍攝時地為7月28日下午4點左右，濟南突降大雨，在解放橋濟南市中心醫院附近，一老人在暴雨中被下水道噴出的水流沖倒在地，在路面湍急的水流中艱難地揮起手臂呼救，情況緊急。K116公交車司機張雷發現後，第一時間用車擋住激流，冒著暴雨衝進水中救人。

「原本平坦的道路幾乎變成了一條河，我看到他的時候，他就像被淹在河裡。」張雷回憶，「顧不上考慮太多，我打開門就跑了出去，衝到老人身邊。」當張雷要扶起老人時，被水流沖來的廣告牌和垃圾桶再次壓住老人，張雷想搬動廣告牌，但水流太大根本搬不動，越感吃力。

此時，一位市民跑了過來，與張雷一起將老人上半身托起，防止積水繼續淹到老人，緊接著又有一名市民接力衝進水中，合力將壓住老人的廣告牌挪開，張雷在湍急的水流中被沖倒，緊抓著廣告牌才沒被沖走，全身上下濕透，還嗆了幾口水。

暴雨中，五人合力搬開廣告牌和垃圾桶，另外一名戴頭盔男子將老人抱到安全地帶。六人僅用一分鐘就將老人從積水中救出，並將其電動車 拖到路邊。期間，一名好心人還差點被激流沖走，幸好及時站了起來。老人獲救無礙後，五人紛紛離開，沒有留下姓名。

老人倒地求助畫面。(視頻截圖)

看到老人已經安全，張雷回到車上開車，「抬腳一看，才發現一隻鞋子沖沒了。」張雷笑稱綿薄之力，不值一提，「沖走一隻鞋，救出一個人，值了！」同時也謝謝那麼多熱心市民的幫助。