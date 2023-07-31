乒乓球WTT捷克賽「祖孫大戰」 60歲倪夏蓮連挫3中國選手

倪夏蓮31日勇奪乒乓球WTT捷克賽女單冠軍。(取材自「乒乒小將和乓乓大師」)

乒乓球WTT捷克賽女單冠軍31日出爐。代表盧森堡出戰的60歲世界冠軍老將倪夏蓮，在連續淘汰三位國乒選手、且混雙還戰勝國乒組合後，在女單決戰中遇到了台北運動員 劉馨尹，兩人隨即展開激戰，結果劉馨尹以1-3敗北，倪夏蓮登頂為王，創造奇蹟。

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自媒體「全言」報導，乒乓球WTT捷克賽30日再次上演「祖孫大戰」，19歲國乒小將陳熠登場，與60歲世界冠軍前輩倪夏蓮過招——在此之前，倪夏蓮已經三次突破國乒防線，其中女單連贏了兩人，而此戰她又大獲全勝，3-0輕鬆淘汰陳熠，實現了對國乒的四連勝。

至於另一個半區則是國乒直拍小將吳洋晨1-3不敵中國台北選手劉馨尹：至此，國乒女單十人全軍覆沒，其中郭雨涵、朱思冰、陳熠都是輸給倪夏蓮。

倪夏蓮出生於1963年，陳熠出生於2004年，相差了41歲，陳熠叫對方一聲「奶奶」真不為過。從打法上看，倪夏蓮是左手直拍長膠運動員，在當今乒壇屬於極其稀有的存在，所以年輕小將很不適應，此前郭雨涵、朱思冰就栽了跟頭，朱思冰甚至被倪夏蓮單局轟11-1吊打。

另據搜狐網報導，倪夏蓮31日在女單決戰中遇到了劉馨尹，結果劉馨尹1-3敗北，倪夏蓮奪得冠軍。

倪夏蓮是赫赫有名的乒壇「活化石」，當年和曹燕華、郭躍華、蔡振華等人是隊友，19歲拿到世乒賽女團、混雙冠軍，如今依舊排名世界前五十，本次比賽混雙與搭檔戰勝國乒牛冠凱/陳熠，女單連贏郭雨涵、朱思冰、陳熠，令人嘆為觀止。

倪夏蓮之所以60歲還能馳騁乒壇，主要是因為其打法具有稀缺性——左手直拍長膠運動員是現在年輕小將很難遇到的對手，非常容易不適應。相對來說，劉馨尹的年紀比較大，見識更多，或許不會那麼不適應，然而她在第一局上來就被對方11-6拿下，同樣被打得找不著北。

第二局倪夏蓮再次掌握場上的主動權，很快就取得了5分左右的領先優勢，隨後又以11-5再次取勝，大比分2-0領先。