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世大運浪漫時刻 銀牌得主胡明達向金牌得主梁婕求婚

中國新聞組／北京31日電
跆拳道銀牌得主胡明達(後排左二)向金牌得主梁婕求婚。(取材自北京日報)
跆拳道銀牌得主胡明達(後排左二)向金牌得主梁婕求婚。(取材自北京日報)

成都世界大學運動會出現雙喜臨門，中國選手胡明達30日在跆拳道比賽中獲男子團體品勢銀牌，中國組合劉思雅、梁婕獲混合雙人品勢金牌。在頒獎儀式後，胡明達現場向女友梁婕求婚。

來源：YouTube

新華社報導，梁婕在當天的混合雙人品勢比賽中獲得金牌。當她在領獎台上領獎時，胡明達在媒體通道中來回穿梭，並向現場工作人員借了一枚戒指。

求婚這件事胡明達醞釀已久，卻也是臨時起意。他一手拿著戒指，一手拿著吉祥物，在場下等待著頒獎結束。「求婚其實已經想了很久了，但事先沒有準備，求婚戒指都是臨時借的。」胡明達說。

頒獎儀式結束後，胡明達衝上台，上演了浪漫的求婚一幕。在現場運動員和觀眾見證下，兩人幸福地擁抱在一起。

跆拳道銀牌得主胡明達(左)向金牌得主梁婕求婚。(取材自北京日報)
跆拳道銀牌得主胡明達(左)向金牌得主梁婕求婚。(取材自北京日報)

求婚結束後大家提醒胡明達，「戒指別忘記還給人家」，他一臉笑意說「忘不了」。

在接受記者採訪時，梁婕說，兩人因跆拳道相識相戀，已經戀愛七年，「特別激動，也很興奮，其實還是滿期待的，覺得這一天會來，但不知道是今天。」周圍「吃瓜群眾」紛紛表示：「羨慕！愛情金牌兩手抓！」

另據北京日報報導，席上觀眾席上，金牌得主梁婕的父親激動落淚。

跆拳道銀牌得主胡明達向金牌得主梁婕求婚。(取材自北京日報)
跆拳道銀牌得主胡明達向金牌得主梁婕求婚。(取材自北京日報)

跆拳道 北京 運動員

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