颱風襲華北6省市 列車效應 北京暴雨料逾70小時

市民30日在北京雍和宮大街冒雨騎行。(新華社)

颱風「杜蘇芮」連日來為華北6省市帶來極端強降雨，受「列車效應」影響，京津冀地區最大降雨在邢台市臨城趙莊梁家莊，「一場雨超全年的量」，累計達986.3毫米；北京暴雨 也恐持續逾70小時。河北省保定市幾乎泡在水裡，北京等多地傳出淹水、路面塌陷等災情，北京、保定兩地已要求市民非必要不外出。

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綜合報導，北方連日受到前兩天曾肆虐南方的颱風「杜蘇芮」帶來的風暴及強降雨，多地傳出淹水災情。從7月30日一早，北京就遭遇今年最大暴雨，發布暴雨紅色預警信號和防汛紅色預警響應，天安門 等景點暫時關閉，學校停止全部線下教學。水利部也發出北京、天津及周邊河北省啟動洪水防禦Ⅱ級應急響應。河北省會石家莊撤離了2.5萬多居民。

根據氣象部門統計，從7月29日20時至7月31日6時，北京地區全市平均降雨量132.8毫米，城區平均138.6毫米，房山區平均267.9毫米，門頭溝平均265.9毫米；最大降雨出現在房山三流水，456.2毫米；最大小時雨強出現在房山新村，30日16時至17時50.8毫米/小時。

在京津冀區域，從29日9時至31日6時，京津冀地區最大降雨出現在邢台市臨城趙莊梁家莊，高達986.3毫米。預計西部、南部地區降水較強，最大小時雨勢30到50毫米。

在北京市，由於雨勢過大，房山區部分地區出現泥石流。由於預報稱北京降水持續時間恐逾70小時，當局昨要求停工停學，目前造成山洪暴發等、大樹斷裂砸斷電綫及積水斷路等，未傳人員傷亡。今或降為橙色預警，採彈性工作方式或錯峰上下班。

颱風杜蘇芮殘餘環流已為河北保定帶來超過250毫米的降雨量，日降雨量創當地有紀錄以來的新高。（取材自中國天氣網）

有報導稱，此次「杜蘇芮」殘餘環流繼續北上，京津冀等地出現強降雨，形成「列車效應」，防汛形勢嚴峻。大公報報導，「列車效應」指人站在一節節經過的列車面前般，接連不斷地感受到一節節車廂經過時帶來的巨大聲音和衝力，影響效果疊加，會導致災害效應加劇。

京津冀強降雨，局地山洪暴發，汽車泡水裡。(取材自微博)

另河北省保定市是此次暴雨重災區之一。微博上有許多保定網友哀號，保定累積雨量已突破400毫米且還沒結束，「拜託暴雨別再下了，街上所見之處幾乎都成『河』了。」保定市防汛抗旱指揮部今晨發布通報，要求市民7月31日除值守人員，其他人員一律居家辦公，非必要不外出。