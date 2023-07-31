突降暴雨 福建珠寶店遭「洗劫」 損失500萬

南安市突降大暴雨，一家珠寶店財物被沖光，至少損失500萬人民幣。(取材自微博)

福建泉州29日受颱風「杜蘇芮」影響，南安市突降大暴雨 ，雨勢非常猛烈，當地一家珠寶店遭暴雨「洗劫」。老闆黃女士稱，店內財物被積水沖光，至少損失500萬人民幣（約70美元）。黃女士表示，提前做了一些防範措施，但毫無效果。

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香港 01報導，黃女士表示，她提前做了一些防範措施，但毫無效果，店內的櫃枱和捲閘門被沖走，自己身高1.63米，積水淹過脖子，找珠寶時也險些被沖走。有珠寶被居民撿到，送回來了一些。

對此，網民熱議，「颱風提前預警了一定要全收好」、「颱風來之前一個行李箱或者一個背包就可以全部打包走」、「預告這麼多天，不能轉移安全地方嗎？」、「會不會有人趁水打劫？」、「沖去哪裡了，我去撿看有沒有」。

南安市突降大暴雨，一家珠寶店財物被沖光，至少損失500萬人民幣。(取材自微博)

另據北京 商報報導，暴雨在後，防範在前，因此有人質疑上述珠寶店家沒有做好防範工作。也有網友表示，「是不是有什麼貓膩，準備讓颱風扛下所有？」、「陰暗地猜想一下，會不會他想騙保？」