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刀郎新歌暴紅 映射兩岸「羅剎國」

記者陳言喬／綜合報導
刀郎新專輯諷刺了許多時事。（取材自微博）
刀郎新專輯諷刺了許多時事。（取材自微博）

中國歌手刀郎新歌「羅剎海市」暴紅，它藉由聊齋誌異裡同名小說描述的世界，暗諷當前社會亂象。上線僅一周，破了新曲多項紀錄，有人說是奇蹟，但更多是這首歌獲得廣大中低階層民眾認同。

來源：YouTube

樂評人稱刀郎新曲「羅剎海市」創多項紀錄：上線一周全網播放量突破10億，是短影音平台有史以來新歌發行一周創下最高播放紀錄；創下自媒體評論區數量之最；創下最多改編翻唱版本，僅一周，河南豫劇版、山東梆子版、京劇版、古琴版、琵琶版、嗩吶版紛紛傳唱，且傳唱到海外。

「羅刹海市」詞條抖音播放量如今已超過15億，之所以會獲得這麼多的回響，從歌名到歌詞，到編曲、以及刀郎的演唱風格都極具神祕色彩。尤其歌詞富有文化底蘊、有詩意與幽默，批判與自嘲，有隱喻有直白，嬉笑怒罵皆成曲，歌詞被解讀太切合當下中國的社會環境。

歌詞是借鑒蒲松齡「聊齋志異」中的文言短篇小說「羅刹海市」，這是一個以醜為美的「羅刹國」，這個國度顛倒黑白是非，愈是醜的愈能擔任高管要職。在「羅刹國」好人不得志，壞人飛黃騰達；長相愈是像人，就愈活在社會的底層，完全是個顛倒過來的世界。刀郎的歌詞就是從中引用，暗酸那些位居高位的人：「那馬戶不知道他是一頭驢，那又鳥不知道他是一隻雞，勾欄從來扮高雅，自古公公好威名…」。

此曲發行後，立即有網友稱，刀郎是在鞭打娛樂圈當前高居樂壇上的四大音樂人，以報當年排擠他之恨。但隨著歌曲的擴散傳遞，更多網友認為刀郎十年磨一劍，格局不會只針對個人，而應是就當前普遍存在社會各領域的亂象有所抨擊。

刀郎的「羅剎海市」儘管眾人解讀不一，但大多數仍認為他是在借古諷今，當前中國經濟下滑，多人失業，市面蕭條，民營企業生存困難，貪汙腐敗層出不窮，會鑽營的、會投機倒耙的就能賺得盆滿缽滿，他在這個時機點推出了這首歌，自是一夕引燃全網（一說至少6億農民）共鳴。

「羅剎海市」歌詞點出那些「為了利益不擇手段，扭曲是非顛倒黑白」者，這些也映射了當前的台灣。

台灣的「又鳥馬戶」一點都不少，政治人物看似好學向上，實則假學歷、假論文、假鍍金；廟堂高官望之似人龍，實則小三、劈腿、性騷犯；官商勾結、利用權勢賺黑錢，基層民眾卻只能低薪過日子，四處是假象、亂象的台灣，不也是另一個「羅剎國」？

「羅剎海市」是蒲松齡「聊齋誌異」中一篇。（取材自新民周刊）
「羅剎海市」是蒲松齡「聊齋誌異」中一篇。（取材自新民周刊）
刀郎新專輯諷刺了許多時事。（取材自新民周刊）
刀郎新專輯諷刺了許多時事。（取材自新民周刊）

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