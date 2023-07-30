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吸引250萬遊客…貴州村超冠軍平均逾40歲 被指屌打國足

中國新聞組╱北京30日電
貴州「村超」足球聯賽由平均年齡超過40歲的車江一村隊奪冠。本賽事因接地氣的風格與多彩的民族文化，迅速火遍全網。(新華社)
貴州「村超」足球聯賽由平均年齡超過40歲的車江一村隊奪冠。本賽事因接地氣的風格與多彩的民族文化，迅速火遍全網。(新華社)

貴州「村超」足球聯賽總決賽29日晚登場，由平均年齡超過40歲的車江一村隊力壓忠誠村隊，險勝奪冠，躍為全中國最關注焦點；無數外地遊客湧入榕江觀賽，當地酒店、民宿、民房一個月前就被預訂一空，現場觀眾超過10萬人，直播則突破3000萬人。

來源：YouTube

綜合媒體報導，榕江只是貴州黔東南自治州的一個小縣，當地舉辦的村際足球賽也隨著貴州「村BA」暴紅。今年賽事5月13日開踢以來，平均每場有超過5萬名觀眾到場，入座率堪比全球頂級賽事；當地累計吸引遊客逾250萬人次，全網瀏覽量數百億。

貴州2023年榕江和美鄉村足球超級聯賽29日迎來年度總決賽，無數外地遊客湧入榕江，當地酒店、民宿、民房一個月就被預訂一空。觀眾席中午就已被占滿，寸步難行。有媒體推估，場內外觀眾超過10萬人。

29日總決賽有官媒央視等多家媒體現場直播，更有許多網紅到場直播；光是百度直播就突破3000萬人。

午後首先舉行季軍賽，場壩村隊以5比0大勝新中村隊奪得季軍。

「村超」決賽晚上6時登場，由車江一村隊、忠誠村隊爭奪冠亞軍，兩隊熱戰到進入PK大戰，最後車江一村隊以4比3險勝忠誠村隊奪得總冠軍。

據報導，車江一村隊平均年齡超過40歲，年紀最大的球員已56歲。

儘管這場決賽過程失誤稍多，球員到下半場明顯體力不繼，但他們拚戰的精神仍獲廣大球迷肯定，紛紛在直播留言讚美。許多人形容這是「村超屌打國足」，充分顯露中國球迷對戰績低迷的國家足球隊以及假球醜聞不斷的中超聯賽的高度不滿。

榕江是體育之鄉，人口38.5萬，有近5萬人會踢足球，註冊球員超過1200人，全縣大大小小球場達27座。

貴州「村超」足球聯賽由平均年齡超過40歲的車江一村隊奪冠。本賽事因接地氣的風格與...
貴州「村超」足球聯賽由平均年齡超過40歲的車江一村隊奪冠。本賽事因接地氣的風格與多彩的民族文化，迅速火遍全網。(新華社)

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