世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

伊拉克女旗手。視頻

第31屆世界大學生夏季運動會28日晚間在四川成都開幕，除了開幕式的煙火秀，各個國家和地區的運動員 也吸引了很多網友的目光，尤其是伊拉克和台北的女旗手更成為焦點。

來源：YouTube

綜合媒體報導，伊拉克只有4名運動員參加這次的大運會，參加田徑和擊劍兩個項目比賽。因為參賽的人少，所以這四名運動員到開幕式現場，並且參加運動員入場儀式。

伊拉克隊帶頭的，是隊中唯一女性運動員，她長髮披肩，露出側臉，手舉國旗，穿黑色緊身運動褲，顯得五官精緻，高高瘦瘦，吸引了網友目光。

大運會官網資料顯示，這位伊拉克運動員名叫Maryam Abdulelah，2000年4月出生，現時23歲，她會參與本屆大運會田徑女子跳高項目。

另外，開幕式當天，穿著藍色隊服，戴著黑色鴨舌帽，扎著兩個小辮子的台北女旗手廖苡任，在鏡頭前笑得十分開心，大方又可愛的模樣，讓不少人直呼，「隔著屏幕都能感受到她的激動心情。」

就這樣，在成都大運會的開幕式尚未結束時，這位有著燦爛笑容的小姑娘就已經火出了圈，第二天直接登上熱搜。

一夜暴紅之後，廖苡任的更多信息和生活私照也被網友扒出，帶給大家更多驚喜。

據悉，廖苡任出生於1997年，是女子排球台北鯨華隊的舉球員，目前是在讀運動訓練研究碩士，此次是擔任台北隊排球隊長。

值得一提的是，廖苡任在此之前就已經憑藉甜美的長相走紅，受到不少網友的喜愛。