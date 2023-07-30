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大學造假就業率？ 教學生稱「靈活就業」

中國新聞組／北京30日電
北京一場針對高校畢業生的招聘會。(新華社)
北京一場針對高校畢業生的招聘會。(新華社)

中國官方統計，6月的16-24歲青年人口失業率為21.3%。但新華社旗下期刊「半月談」日前披露，部分學校在就業率上灌水。

「半月談」指出，有學生反映所在班級的輔導員在微信群組告知，「找不到工作就在填表時寫『靈活就業』」、「碰到調查就說在做自媒體」，另有家長稱，學校要求「如果『就業三方協議』不蓋章就拿不到學位證」。

據了解，「三方」即畢業生、用人單位、學校這三方。三方協議即「普通高等學校畢業生、畢業研究生就業協議書」（不同地區名稱不同），是畢業生、用人單位、學校這三方，就學生畢業就業一事所達成的協議，用來明確在就業過程中各自的權利與義務。

「半月談」調查，為了「就業三方協議」上蓋章，一些尚未就業的大學畢業生不得不設法完成任務，滋生了網購平台上就業協議蓋章的「生意」。

「半月談」表示，就業率失真背後是學校各自利益考量。就業率是衡量大學辦學水準的重要依據，影響大學包括經費撥款、專業設置、招生規模、績效考核。在利益驅使下，部分大學院校為了粉飾數據，不惜在就業率上「灌 水」作假。

「半月談」指出，中國國家統計局稍早前公布的數據顯示，16至24歲城鎮青年失業人口逾600萬人，「新形勢下，對畢業生的就業壓力更應該感同身受。有關學校要本著對學生負責、對上級負責和對自身負責的態度，實事求是地規範就業信息採集，拿出更加務實之舉，和全社會一道扎實地幫助學生就業創業」。

「半月談」批評，掩蓋真實的就業資訊，不利於精準施策，也是錯誤的誠信教育，危害不淺。文中強調，真實是做好就業資訊採集的底線也是紅線，就業率灌水問題絕不能聽之任之，必須要嚴查嚴管。

就業 微信 教育

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