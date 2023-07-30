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稱「颱風來歡送」宋祖兒挨轟無腦

中國新聞組／北京30日電
發微博配圖寫「颱風來歡送」被質疑調侃自然災害，宋祖兒發文道歉：我已經刪除了，今後一定更加謹言慎行。（取材自九派新聞）
發微博配圖寫「颱風來歡送」被質疑調侃自然災害，宋祖兒發文道歉：我已經刪除了，今後一定更加謹言慎行。（取材自九派新聞）

演員宋祖兒昨天發微博配圖寫「颱風來歡送」，被質疑調侃自然災害，她下午馬上發文道歉，稱「今後我一定更加謹言慎行」。

7月29日中午，宋祖兒分享一組劇組殺青照，其中的一張配圖中寫著「殺青日颱風來歡送」，引發爭議。下午3點06分，宋祖兒發微博道歉稱，圖片配文很不合適，考慮太不周全，完全忽略了當下颱風天氣已經嚴重影響到了大家的生活和工作。她表示非常抱歉，並承諾今後一定更加謹言慎行。

極目新聞評論文章指出，宋祖兒為了表達自己新戲殺青的喜悅，用了「颱風來歡送」這樣的字句，拿如此嚴重的自然災害來調侃，頗有種隔岸觀火、事不關己的冷漠。就算不是刻意為之，只是嘴巴快了腦子沒跟上，也挺刺眼、挺傷人的。正如很多網友質問的那樣，請問颱風到底「歡」在哪兒？是歡在把別人的家和田都淹了，還是歡在隨時可能停水停電，讓大家連門都不敢出？明星真該睜大眼睛看看，颱風把普通人的生活都折騰成啥樣了！

文章稱，這也不是明星第一次有這種「無腦發言」了。7月21日，電影「封神」中的演員于適發宣傳微博時稱：「雨中無錫別樣風景，遇水則發！」而所配的圖中可以看出，當地已經出現了嚴重的城市內澇。這真是滿腦子只想著自家電影票房大發，完全忘記了說話要看場合，要對他人存有同理心。

在宋祖兒的道歉微博下面，很多粉絲表示，這次罵挨得不冤，希望她能知錯就改，長記性，吸取教訓，對社會民生多一點關心，以後凡事做到三思而後行，不要讓自己隨口的言論對他人造成傷害。

文章指出，這種追星的態度，是值得肯定的，也是給所有明星藝人提個醒：明星所擁有星光，都是觀眾賦予的，不能有了流量就忘了根本，要對觀眾抱有感恩之心，更要以真摯的愛心回報社會，如果總擺出一副不知人間疾苦、不知百姓冷暖的樣子，那必然會被大眾所厭惡、所拋棄。

發微博配圖寫「颱風來歡送」被質疑調侃自然災害，宋祖兒發文道歉。（取材自微博）
發微博配圖寫「颱風來歡送」被質疑調侃自然災害，宋祖兒發文道歉。（取材自微博）

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