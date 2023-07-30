「杜蘇芮」來襲 福建莆田變威尼斯 河南3地現龍捲風

河南濮陽城關三地疑似出現龍捲風，建築碎片被狂風裹挾，巨大鐵皮掉落。（取材自微博）

「一夜暴雨 ，早上醒來，福州成了水城，根本無法出門。四處被水包圍，出門要開船。」今年最強颱風「杜蘇芮」在福建晉江登陸後，為全省帶來空前暴雨，不僅福州民眾稱一夜之間成了「湖州」，莆田也多處街道成河，沿街停放的車輛全都被泡在2到3公尺深的洪水裡，當地網民自嘲是「莆田威尼斯」。河南 多地還出現疑似龍捲風。

「杜蘇芮」在福建造成多地多地狂風暴雨遮天蔽日、樹木被攔腰斷斬，部分建築頂棚被掀翻。有網民在社交媒體中笑稱，外國人的颱風，站在山下張開嘴能吃到山上的楊梅樹，而今年的「杜蘇芮」，站在山下張開嘴能吃到山上的楊梅樹。

福州日降雨量更突破有氣象紀錄以來的最大日降水歷史紀錄，福州城區陷入一片汪洋，街道積水成河，大批車輛泡水。地鐵、公車全面停駛，23個地下穿越道全面封閉，部分地下道水淹達2公尺。有車輛在積水中燃燒起火，火光映紅了整個夜空，有網民形容「一時間覺得福州彷彿陷入了世界末日的景象」，並質疑當地排澇工程是否經得起檢驗。

極目新聞報導，暴雨致福州南站、福州長樂國際機場的多趟高鐵、航班延誤。李女士稱她早就買好7月30日到香港看演唱會的票，本計畫28日從福州出發，被「杜蘇芮」在福建登陸耽誤，沒想到當晚開始下暴雨，造成她7月29日早上7點出門從福州南站出發坐車到深圳，下午還在高鐵站沒能成行。高鐵站內處處可見和她一樣在等車的旅客。

空前暴雨也使莆田、仙遊等多地單日降雨量均打破歷史紀錄，莆田涵江區新縣雨量站24小時降雨量更達756毫米，即將超過2021年河南特大暴雨的24小時降雨極值。「颱風最凶猛的暴雨倒在了福建莆田」一度衝上微博 熱搜，多人因水位猛漲，多人來不及疏散，由消防救援人員划橡皮艇救援。

不少莆田網民在微博、小紅書發文稱，「大半個莆田到處淹交通全癱瘓，每家每戶幾乎都進水」，「這次大面積淹水，救援隊在廈門，登入點在泉州，災難在莆田」，「莆田變東方威尼斯了，河流、小溪、湖泊全部都滿了，地下車庫也變成游泳池」，「根本沒法走路或開車了，出門要開船。」