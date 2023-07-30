我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

「杜蘇芮」來襲 福建莆田變威尼斯 河南3地現龍捲風

中國新聞組／北京30日電
河南濮陽城關三地疑似出現龍捲風，建築碎片被狂風裹挾，巨大鐵皮掉落。（取材自微博）
河南濮陽城關三地疑似出現龍捲風，建築碎片被狂風裹挾，巨大鐵皮掉落。（取材自微博）

「一夜暴雨，早上醒來，福州成了水城，根本無法出門。四處被水包圍，出門要開船。」今年最強颱風「杜蘇芮」在福建晉江登陸後，為全省帶來空前暴雨，不僅福州民眾稱一夜之間成了「湖州」，莆田也多處街道成河，沿街停放的車輛全都被泡在2到3公尺深的洪水裡，當地網民自嘲是「莆田威尼斯」。河南多地還出現疑似龍捲風。

「杜蘇芮」在福建造成多地多地狂風暴雨遮天蔽日、樹木被攔腰斷斬，部分建築頂棚被掀翻。有網民在社交媒體中笑稱，外國人的颱風，站在山下張開嘴能吃到山上的楊梅樹，而今年的「杜蘇芮」，站在山下張開嘴能吃到山上的楊梅樹。

福州日降雨量更突破有氣象紀錄以來的最大日降水歷史紀錄，福州城區陷入一片汪洋，街道積水成河，大批車輛泡水。地鐵、公車全面停駛，23個地下穿越道全面封閉，部分地下道水淹達2公尺。有車輛在積水中燃燒起火，火光映紅了整個夜空，有網民形容「一時間覺得福州彷彿陷入了世界末日的景象」，並質疑當地排澇工程是否經得起檢驗。

極目新聞報導，暴雨致福州南站、福州長樂國際機場的多趟高鐵、航班延誤。李女士稱她早就買好7月30日到香港看演唱會的票，本計畫28日從福州出發，被「杜蘇芮」在福建登陸耽誤，沒想到當晚開始下暴雨，造成她7月29日早上7點出門從福州南站出發坐車到深圳，下午還在高鐵站沒能成行。高鐵站內處處可見和她一樣在等車的旅客。

空前暴雨也使莆田、仙遊等多地單日降雨量均打破歷史紀錄，莆田涵江區新縣雨量站24小時降雨量更達756毫米，即將超過2021年河南特大暴雨的24小時降雨極值。「颱風最凶猛的暴雨倒在了福建莆田」一度衝上微博熱搜，多人因水位猛漲，多人來不及疏散，由消防救援人員划橡皮艇救援。

不少莆田網民在微博、小紅書發文稱，「大半個莆田到處淹交通全癱瘓，每家每戶幾乎都進水」，「這次大面積淹水，救援隊在廈門，登入點在泉州，災難在莆田」，「莆田變東方威尼斯了，河流、小溪、湖泊全部都滿了，地下車庫也變成游泳池」，「根本沒法走路或開車了，出門要開船。」

另人民日報報導，「杜蘇芮」殘餘進一步北上，其北側雨帶和北方南下冷空氣相撞激發出大範圍強對流。根據網上視頻，7月29日下午河南南樂、濮陽八公鎮、濮陽城關三地疑似出現龍捲風，建築碎片被狂風裹挾，巨大鐵皮掉落，不少車輛被捲成扭曲，現場火花四濺，令人怵目驚心。

河南濮陽城關三地疑似出現龍捲風。（取材自微博）
河南濮陽城關三地疑似出現龍捲風。（取材自微博）

暴雨 河南 微博

上一則

稱「颱風來歡送」宋祖兒挨轟無腦

下一則

「杜蘇芮」北上 史上第2個紅色預警 10餘省暴雨 影響1.3億人

延伸閱讀

中國發布史上第2個暴雨紅色預警 北京恐破紀錄

中國發布史上第2個暴雨紅色預警 北京恐破紀錄
伊州今年龍捲風近百次 躍居全美之冠

伊州今年龍捲風近百次 躍居全美之冠
颱風杜蘇芮吹過 福建海灘「滿地生蠔」撿不完

颱風杜蘇芮吹過 福建海灘「滿地生蠔」撿不完
福建史上第二強 杜蘇芮登陸晉江掀巨浪 狂風襲暴雨炸

福建史上第二強 杜蘇芮登陸晉江掀巨浪 狂風襲暴雨炸

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14
男子當街扒光妻子衣物用鞋抽打。（視頻截圖）

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

2023-07-29 07:30

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸