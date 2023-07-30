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「杜蘇芮」北上 史上第2個紅色預警 10餘省暴雨 影響1.3億人

中國新聞組／北京30日電
颱風「杜蘇芮」造成福州多地出現內澇。圖為29日在空中俯瞰被水淹沒的五四路。（中新社）
颱風「杜蘇芮」造成福州多地出現內澇。圖為29日在空中俯瞰被水淹沒的五四路。（中新社）

強颱「杜蘇芮」7月28日自福建登陸後，挾帶驚人水氣一路北上，中國發布時隔11年、史上第2個暴雨紅色預警。「杜蘇芮」昨（7月29日）已減弱為熱帶低壓，但殘餘環流預計仍將為華北、東北等十餘省帶來「極端性強，致災風險高」暴雨，影響1.3億人。北京市已關閉全市所有景區，提醒市民非必要不外出。福建直接經濟損失目前達30.53億元人民幣（約4.27億美元）。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「杜蘇芮」登陸中國，首當其衝的福建省遭暴雨襲擊，多地打破單日雨量紀錄，淹水嚴重，成為63年來首登福建最強颱風，雖昨在安徽省減弱為熱帶低壓，仍帶來暴雨。中央氣象台傍晚發布自2010年正式啟用預警發布機制以來的史上第2個暴雨紅色預警，北京等6個省市未來一天面臨最大威脅。上一次還是2011年9月29日。

專家提醒，這次降雨強度恐超越2012年的721北京百年來特大暴雨事件，當時造成79人死亡，逾萬間房屋倒塌，160萬人受災。

據預報，7月29日晚上8時至7月30日晚上8時，河北、北京、天津、山西中東部、河南北部、山東中西部等地有大到暴雨，其中，河北中南部、北京中南部、天津、河南西北部等地部分地區有大暴雨，河北中南部沿山地區、北京西南部等地部分地區有250至400毫米特大暴雨。

通報稱，此次強降雨過程極端性強，致災風險高。預計累計降雨量100毫米以上降雨面積將達22萬平方公里，影響人口1.3億人。河北省氣象台通報，本次降雨位居1980年以來區域性暴雨過程綜合危險性指數第一位。

北京南部、河北中西部、山西東部、河南北部等地部分中小河流有超警戒或超保證水位風險。北京西南部、河北西部、山西東部等地發生山洪和地質災害氣象風險高；北京、天津、河北中南部、河南北部等地發生城市內澇和農田漬澇風險較高。

北京市昨天傍晚因此發布暴雨紅色預警信號，市防汛指揮部提醒廣大市民非必要不外出，並關閉全市所有景區，全市鄉村民宿暫停營業，暫停旅行社旅遊活動，暫停各類演出活動、文化藝術類校外培訓機構線下培訓等。

據統計，截至7月29日21時，「杜蘇芮」已造成福建全省145.45萬人受災，緊急避險轉移36.3萬人，緊急轉移安置15萬人；農作物受災面積1.08萬公頃，其中絕收面積456.61公頃；倒塌房屋90間，嚴重損壞房屋346間，一般損壞房屋4571間，直接經濟損失30.53億元。

暴雨 北京 河南

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