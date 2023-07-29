想參觀西安城牆又不想買票 他們拆門檻從底下鑽進去

幾名遊客先拆掉城門門檻。（視頻截圖）

疫後中國經濟復甦不如預期，許多中國民眾風行「省錢式消費」。不過在西安，這幾名遊客的省錢法就讓人看得不禁搖頭。據報導，多名遊客參觀西安城牆景區卻疑因不想買54元（人民幣，下同）門票， 竟拆了城門的門檻，然後一個個匍匐從門底下的縫隙鑽爬進城牆內。逃票行為全都被拍了下來，景區表示正找尋這群遊客並將進行宣教。

極目新聞報導，7月28日，有網友發布視頻反映稱，多名遊客私自拆除西安城牆一處城門門檻，門下露出空隙，他們在地上墊著雨衣後，幾個人由門下縫隙陸續匍匐爬進城牆內。網友質疑，該不文明行為是否涉及逃票和破壞文物。

西安城牆景區管理方一名工作人員表示，此事發生在西安城牆的勿幕門，又名小南門，位於南城牆含光門與朱雀門之間。遊客私自拆卸門檻事發後，景區工作人員第一時間趕到現場查看，並根據監控尋找這幾人。因旺季遊客眾多，且這幾名遊客的雨衣遮住了面部，目前暫未找到，找到後會對他們進行宣教。

接著多人從城門底下縫隙鑽進城牆。（視頻截圖）

該工作人員還表示，雖然門檻不是文物，但不提倡此舉。該城門不是景區正常的門票售賣點，建議遊客從其他城門購票入內遊覽。

公開資料顯示，西安城牆又稱西安明城牆，是中國現存規模最大、保存最完整的古代城垣，是第一批全國重點文物保護單位、國家5A級旅遊景區。該景區成人票為54元，學生票27元，部分人群可以免票。

近年，媒體多次報導過遊客在西安城牆區域的不文明遊覽行為，其中攀爬城牆的案例較多。西安城牆景區管理方提醒，一旦造成牆體受損，會根據「城牆保護條例」進行查處。