我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加獵熊+美女陪睡 華男涉經營高端遊被起訴

洛縣警局執法攔截非裔少年 女警手槍走火成被告

想參觀西安城牆又不想買票 他們拆門檻從底下鑽進去

中國新聞組／北京29日電
幾名遊客先拆掉城門門檻。（視頻截圖）
幾名遊客先拆掉城門門檻。（視頻截圖）

疫後中國經濟復甦不如預期，許多中國民眾風行「省錢式消費」。不過在西安，這幾名遊客的省錢法就讓人看得不禁搖頭。據報導，多名遊客參觀西安城牆景區卻疑因不想買54元（人民幣，下同）門票， 竟拆了城門的門檻，然後一個個匍匐從門底下的縫隙鑽爬進城牆內。逃票行為全都被拍了下來，景區表示正找尋這群遊客並將進行宣教。

極目新聞報導，7月28日，有網友發布視頻反映稱，多名遊客私自拆除西安城牆一處城門門檻，門下露出空隙，他們在地上墊著雨衣後，幾個人由門下縫隙陸續匍匐爬進城牆內。網友質疑，該不文明行為是否涉及逃票和破壞文物。

西安城牆景區管理方一名工作人員表示，此事發生在西安城牆的勿幕門，又名小南門，位於南城牆含光門與朱雀門之間。遊客私自拆卸門檻事發後，景區工作人員第一時間趕到現場查看，並根據監控尋找這幾人。因旺季遊客眾多，且這幾名遊客的雨衣遮住了面部，目前暫未找到，找到後會對他們進行宣教。

接著多人從城門底下縫隙鑽進城牆。（視頻截圖）
接著多人從城門底下縫隙鑽進城牆。（視頻截圖）

該工作人員還表示，雖然門檻不是文物，但不提倡此舉。該城門不是景區正常的門票售賣點，建議遊客從其他城門購票入內遊覽。

公開資料顯示，西安城牆又稱西安明城牆，是中國現存規模最大、保存最完整的古代城垣，是第一批全國重點文物保護單位、國家5A級旅遊景區。該景區成人票為54元，學生票27元，部分人群可以免票。

近年，媒體多次報導過遊客在西安城牆區域的不文明遊覽行為，其中攀爬城牆的案例較多。西安城牆景區管理方提醒，一旦造成牆體受損，會根據「城牆保護條例」進行查處。

上一則

靠打拳走出大山 電影「八角籠中」角色原型蘇木：我們很幸運

下一則

美報告預測中海外基地8地點：斯里蘭卡最有可能

延伸閱讀

詐新冠貸款 JPL員工恐囚20年

詐新冠貸款 JPL員工恐囚20年
洛男欺詐新冠貸款 面臨最高20年監禁

洛男欺詐新冠貸款 面臨最高20年監禁
遊客太多敦煌駱駝吃不消？景區官方：駱駝有上下班時間

遊客太多敦煌駱駝吃不消？景區官方：駱駝有上下班時間
河南、陝西錄取差60分 衍生高考移民 衍生服務鏈 排擠當地就學權

河南、陝西錄取差60分 衍生高考移民 衍生服務鏈 排擠當地就學權

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
黑龍江省齊齊哈爾市一間中學的體育館樓頂坍塌。(取材自新華社微博)

黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校

2023-07-23 23:17
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14

超人氣

更多 >
值得三思…做這五件事 恐有損個人信用

值得三思…做這五件事 恐有損個人信用
有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱
港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬
保持大腦健康 神經科學家做這五件事

保持大腦健康 神經科學家做這五件事
疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外

疫後前途渺茫壓力攀升 中國年輕人選擇「出逃」海外