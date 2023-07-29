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「什麼東西國內更便宜」被熱議 中國網友歪樓：勞動力

中國新聞組／北京29日電
中國某電商平台上的手機殼價格。（取材自瀟湘晨報／電商平台截圖）
中國某電商平台上的手機殼價格。（取材自瀟湘晨報／電商平台截圖）

中國一名網民發文「我知道國外的手機殼、泡麵、蔬菜都好貴…」，引發網友熱議「國外很貴但國內卻很便宜的東西」，話題衝上微博熱搜第一。不少媒體也隨之報導稱，經市場比價後「國內商品較國外相對便宜太多」。不過底下評論區卻一面倒的抱怨，「中國的勞動力」太廉價，有網友笑稱「本來想帶風向讓大家更愛國，沒想評論區的都不按常理出牌」。

7月27日晚上，話題「國外很貴但國內卻很便宜的東西」突然登上微博熱搜，引起了網友們熱烈的討論。這源自於一位網友在微博上發布一張圖片，表示自己「知道哪些國外很貴，國內卻便宜的東西？我知道國外的手機殼、泡麵、蔬菜都好貴…」，該貼文立刻引起熱議，該話題也登上了微博熱搜榜第一。

這個話題不僅引發網友熱議，也有不少媒體隨之報導，內容的結論都是「國內物價比國外便宜太多」。據瀟湘晨報，100多（人民幣，下同）一塊的生薑，200一個的手機殼，800一個的西瓜等·這些在國內算不上高消費的東西，在國外都成了緊俏的「奢侈品」，讓人恨不得反向海淘。

比如，手機殼在國內個位數單價是基本操作，超過50就要被口袋空空的羊毛黨們吐槽「簡直太貴了」；但在國外，24.99美元（折合人民幣約178元）已經是相對便宜的款式。還有在亞馬遜一雙簡單的夏季拖鞋可以賣到17.89鎊（折合人民幣約165元），換在國內可以買十雙，全家的拖鞋都不愁了。

也有網友表示，抽國內打折幾十塊能買一箱的抽紙，義大利2歐元才100抽，折合人民幣16塊一盒，淘到200抽1塊多歐元的就值得「普大喜奔」。同一個品牌的轉換器，國內官方售價69塊，在國外電商的價格幾乎翻番。

中國某電商平台上的麒麟西瓜標價。（取材自瀟湘晨報／電商平台截圖）
中國某電商平台上的麒麟西瓜標價。（取材自瀟湘晨報／電商平台截圖）

報導說，在海外，一些蔬菜水果的價格對比國內也是驚為天人。以最時令的西瓜來說，國內50塊拿下一個8斤的麒麟西瓜綽綽有餘；而南韓，一個品相不算好的本地西瓜要花上14.8萬韓元，折合約人民幣844元。海外的人工費也被海外網友吐槽，有網友稱洗碗機壞了找人修理，上門診斷加維修費高達900多美金；電工上門換一個零件不到10分鐘要325美金（折合人民幣約2330元）等等。

不過，在話題底下的評論區，熱門留言幾乎都在抱怨「中國的勞動力」太廉價：「國外的叫員工，國內的叫韭菜」、「我第一個就想到的是工資，國外挺高的」、「國內雖然工資低，但是工作時間長啊，打平局了」。

一面倒的「清醒發言」也讓其他網友揶揄，「沒想到評論區如此清醒吧」、「哈哈，這博主本來想帶風向國內物價便宜。沒想評論區的都不按常理出牌」。

微博 蔬菜 義大利

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