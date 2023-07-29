坐辦公室工作一職難求 「大學生進廠」成熱議話題

北京高校畢業生招聘會上，一名求職者在現場了解信息。（新華社）

在青年高失業率的情況下，去年製造業實習崗位數量居首，高校畢業生越來越多 ，「大學生進廠」成為微博 熱搜話題，引來近一千萬次閱讀。有網友表示：「其實這就是一種無奈的選擇，現在就業 形勢如此嚴峻，而大學生遍地都是。」也有人對中國製造業的待遇表示質疑，提問道：「五天八小時嗎？加班算加班費嗎？五險一金按實際工資繳納嗎？」

根據深圳高等金融學院近日發布的「2023年中國實習生招聘研究報告」，在去年的中國近360個城市中，製造業發布的實習崗位數量超過30萬，占各行業實習崗位總數的29.54%。與製造業相比，排名第二信息軟件行業占比，則只有19.55%。

自由亞洲電台報導，時事評論人藍述認為，在當前西方對中國採取「小院高牆」的科技防禦策略的情況下：「首先，中國的科技業，特別是半導體業受到的衝擊是最大的。相反，「小院高牆』暫時不會觸及到一些加工業。加工業雖然訂單會越來越少，但對中國的製造業到目前為止衝擊還不那麼大。」

報導說，在今年第一季度，大學生向以製造業知名的廣東東莞用人單位投遞簡歷的數量同比增長了294%，增幅為中國第一。

在深圳工作多年的陳小姐表示，她的一個表親在大專畢業之後，選擇了在模具廠上班。她表示，這位親戚在嚴峻的就業形勢下，只能選擇「進廠」。她說：「他希望到廠裡能學到一門技術，而且別的工作很難找，尤其是坐辦公室的工作。進到廠裡上班雖然很苦很累，但他覺得如果能學到一門技術，也是不錯的。」