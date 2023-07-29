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工作難找 出逃海外求職 中國年輕人首選東南亞

中國新聞組／北京29日電
中國愈來愈多年輕人選擇「出逃」海外，其中又以前往東南亞最熱門。圖為一名中國青年在印尼峇里島沙灘上辦公。(美聯社)
中國愈來愈多年輕人選擇「出逃」海外，其中又以前往東南亞最熱門。圖為一名中國青年在印尼峇里島沙灘上辦公。(美聯社)

中國疫情解封後經濟熄火，6月青年失業率創歷史高點，加上超級競爭的職場文化和家庭壓力，愈來愈多年輕人選擇「出逃」海外，其中又以前往東南亞最熱門。

美聯社報導，34歲的張川南（Zhang Chuannan，音譯）原本在中國上海一家化妝品公司擔任會計，但是去年中國疫情解封、開放邊界後沒多久，她就失業了。

由於疫情期間大家都戴著口罩，她說，「化妝品業生意慘淡」。遭到解僱後，她花1400美元註冊了泰語線上課程，拿到學生簽證，馬上就搬到風光明媚的泰北清邁。

遷居海外的中國年輕人數量正與日俱增，其原因未必出自於意識型態，而是為了逃離中國超級競爭的職場文化和家庭壓力，以及長達3年嚴厲防疫封控政策後的有限機會，張川南就是其中之一。而東南亞因為距離近、生活成本相對低廉，以及熱帶風情，已經成為他們「出逃」的熱門目的地。

報導指出，中國16至24歲人口失業率6月已高達21.3%，這是年輕人「出逃」海外尋找機會的部分原因。好工作難找，也增加了年輕人忍受冗長工時的壓力。

自從中國解封以來，到底有多少中國年輕人遷居海外，目前沒有確切數據。不過在中國熱門社交平台「小紅書」上，有數百人針對搬遷泰國的決定進行討論，其中很多人用學泰文拿到簽證，同時思索下一步。

清邁的私立巴揚大學（Payap University）今年初約有500名中國人開始修習線上泰語課程。

曼谷私立杜克語言學校（Duke Language Institute）負責人羅伊斯．王（Royce Heng）表示，每個月都有約180位中國人洽詢簽證和課程資訊。

學生簽證 疫情 東南亞

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