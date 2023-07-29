零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

只要試吃攤一出來，附近遊蕩的人們便會迅速排隊。（取材自新周刊）

在中國，年輕人闖蕩江湖的一項新興技能是零元蹭飯，除了學校、社區食堂，又以常可見排隊人潮的山姆會員商店的試吃攤最受歡迎，還成了年輕人的打卡點。有人為了一塊牛肋骨繞著柱子圍三圈排隊半小時，吃到一根香蕉就興奮地發朋友圈，毫不掩飾展現薅一餐的強大內核。有一說稱，山姆大排長龍的試吃隊伍，印證了互聯網年輕人正「成為大媽」的最新精神狀態。

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新周刊報導，前段時間，深圳前海山姆旗艦店開業，在人潮洶湧中，有探店的網友從熟食試吃區捧回一小堆芝士腸、乾吃奶酪、鱈魚燕麥粥、小龍蝦蝦尾、玫瑰青提、燒汁肥牛、奧利奧薄脆餅乾和無骨鳳爪。

山姆有一波熱衷於試吃的人。大學生苑苑就是如此。她借了中產同學的會員卡，全宿舍好幾個人一起去山姆晃悠，「上次運氣比較好，有吃到開心果蛋糕和堅果棒，一人兩顆小番茄，還跑去牛仔骨和牛肉卷排隊，給得還挺實在的，還有泰椒風味鴨爪，吃累了就去等蘋果醋喝，有青提味的，也有菠蘿味的。」

為了特種兵式旅遊、為了看五月天演唱會、為了限量版手辦和玩具，年輕人只好從一日三餐裡節流，從幾塊錢一頓的老年食堂，到低價處理的盲盒外賣，山姆試吃算是其中比較爽的餐食了。

試吃所付出的時間成本也不容忽視，尤其山姆這種量大、品類多、味道不錯的大型超市，收著少則260元、多則680元的會員費，試吃更是排隊 「重災區 」。

山姆大排長龍的試吃隊伍。（取材自新周刊）

即便如此，試吃隊伍仍然一次次從熟食區蜿蜒到酒品區，試吃的區域有很多家長和小孩，也有老人追著小孩要餵吃的，「感覺山姆就是一個大型帳篷，只不過大家沒有在露營，而是在薅自助餐罷了。」

愛試吃的中產、低調的中產、拖家帶口的中產、閒著沒事排隊的中產、假中產、真中產、抱合味道大桶的中產、錄Vlog的中產 …… 在山姆共同營造出一股人類學研究的氛圍。

「雖然省不了宿捨的幾毛電費，但我蠻喜歡逛超市的感覺，拿著小紙杯子混吃混喝，到哪都是一大箱一大箱的物欲，有種填補我的空虛的錯覺。」苑苑說。