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「神祕善款」4年不斷 浙江女大生保研復旦 好心人竟是他

中國新聞組／北京29日電
浙江女學生吳玉其（中）就讀大學4年以來每月都會收到一筆神祕捐款。在母親的陪伴下，吳玉其終於見到善心捐助人張少民（右）。（取材自澎湃新聞／復旦大學供圖）
浙江女學生吳玉其（中）就讀大學4年以來每月都會收到一筆神祕捐款。在母親的陪伴下，吳玉其終於見到善心捐助人張少民（右）。（取材自澎湃新聞／復旦大學供圖）

浙江海寧一名女學生吳玉其獲保送復旦研究生，從小遭逢變故的她，成績總是名列前茅；2019年考上蘭州大學後，吳玉其每個月都會收到一筆1000人民幣(約139.7美元)的神祕捐款，四年來從不間斷。日前她終於見到這位「神祕捐助人」，竟是高中好友的父親，讓她感動不已。

澎湃新聞報導，吳玉其3個月大時，父親因車禍離世，悲傷過度的母親因此雙耳失聰，吳玉其不僅沒有怨天尤人，反而相當獨立，成績在班上也名列前茅。吳玉其2019年時錄取蘭州大學電子系，奇怪的是，從她大學入學的那個月起，一直持續到今年6月畢業，帳戶中每個月都會收到一筆1000元的「神祕捐款」，四年來不間斷。

吳玉其曾想找到這位資助自己的好心人，但除了匯款人名字「張少民」外，其他信息一概不知。大學期間，她就曾想聯繫到捐助者，但沒有實現，「找到這位好心人」也成了吳玉其心裡一直放不下的事。

據報導，今年7月，吳玉其獲得保送復旦大學生物醫學工程專業研究生的資格，她決定尋找不願具名的善心人士，想當面說出心中的感謝。幾經周折，吳玉其終於找到這位好心人，更讓她意外的是，好心人竟是自己中學同班好友的父親「張少民」。

據報導，張少民表示，他在報紙上得知吳玉其的故事，又從女兒口中了解到吳玉其是個「刻苦、上進的孩子值得資助」，在妻女支持下，他決定每個月資助她生活費。由於不想讓吳玉其有壓力，他當年拒絕了採訪，也一直以匿名的方式進行。

在母親的陪伴下，吳玉其21日終於和張少民見面，「張叔叔，真的謝謝你」，除了給感謝信，她深深鞠上一躬，說出了埋藏在心底4年的話。「復旦是我高中時就想考入的學校，如今夢想成真了。」

張少民透露，「沒想到孩子會輾轉找到我，看到她的成績，我開心的感覺沒有辦法用語言來描述。她有出息，我覺得很值得。」在離開前，吳玉其跟張少民加了微信，張少民表示，如果她讀研究所有經濟困難，一定要來找他。

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