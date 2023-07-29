史上第2強 颱風「杜蘇芮」襲福建、70萬人受災

颱風「杜蘇芮」28日登陸福建泉州晉江沿海，泉州消防隊員轉移受困民眾。(中新社)

強颱「杜蘇芮」昨早在最大風力15級的強度下，登陸福建泉州晉江，狂風暴雨 造成福建全省逾70萬人受災，泉州一地就有114人受傷、超過50萬戶斷電，直接經濟損失1.77億元人民幣（約2475萬美元）。大量樹木倒伏，百年老樹也被連根拔起；網傳廈門為防颱，把湖水都抽乾了；當地用來貼門窗防風的膠帶一夕間賣光。官方還在風雨中通報了八名防颱不力的「躺平式」幹部。

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綜合媒體報導，「杜蘇芮」是今年以來登陸中國的最強颱風，也是登陸福建史上第二強的颱風。「杜蘇芮」從福建登陸後就一路北上，昨晚10時移入江西境內，降級為強烈熱帶風暴。鳳凰網評論稱，從「杜蘇芮」的路徑來看，將影響半個中國，不能輕忽其威力。在「杜蘇芮」登陸點的晉江沿海，網傳視頻顯示風強雨驟，數不清的大樹被吹倒，街頭盡是被吹毀的招牌鐵皮、冷氣機還有被掀翻的貨車。

福建省防汛抗旱指揮部昨公布，截至昨午2時，「杜蘇芮」造成福建省廈門市、漳州市、泉州市等9個設區市的84個縣共72.46萬人受災，緊急避險轉移31.06萬人，緊急轉移安置12.44萬人，農作物262.3公頃受災，預計直接經濟損失1.77億元。泉州市防汛辦通報，截至下午1時半有114人受輕傷，全市斷電用戶50萬戶，停水504戶。

泉州台商區數百年曆史古榕樹被颱風連根拔起。(取材自泉州網)

福建省集結救援力量5萬多人，設備3萬多套投入救援。解放軍 東部戰區也出動協助疏散危險地帶民眾及清理工作。國家財政部 、應急管理部緊急預撥2.9億元中央自然災害救災資金。

「杜蘇芮」登陸前，廈門、漳州、泉州、莆田等地此前已宣布停工、停產、停課、休市，海陸空交通暫時停運。

泉州台商區一株數百年歷史古榕樹被颱風連根拔起。「之前颳多大的風，下多急的雨，樹都扛過來了！」當地村民說。

廈門金融中心大樓，暴雨似飛瀑傾洩而下。網傳廈門為抵禦颱風「杜蘇芮」，在颱風來襲前把湖水抽乾；廈門商家紛紛給門窗玻璃粘上膠帶，這也造成好幾條街商店裡的膠帶都賣完了。市民除了在沿街商舖粘貼膠帶，有的市民在家中窗戶也粘了如「佛」字等富「深意」的膠帶字，有酒店老闆用水泥堆在門前防颱風，高20多層，長度十多層。

颱風來襲！廈門膠帶賣光了。(取材自中國網財經)