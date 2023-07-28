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研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

連續150次發射成功 長征火箭創紀錄

中國新聞組／北京28日電
西昌衞星發射中心使用長征二號丁運載火箭，採取「一箭三星」方式，成功將遙感三十六號衞星發射升空，衞星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（新華社）
西昌衞星發射中心使用長征二號丁運載火箭，採取「一箭三星」方式，成功將遙感三十六號衞星發射升空，衞星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（新華社）

27日凌晨4時，中國西昌衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，採取「一箭三星」方式，成功將遙感36號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。這是長征系列運載火箭第480次發射，創下連續150次發射成功的紀錄。

來源：YouTube

綜合媒體報導，遙感36號衛星由航天科技集團五院和八院抓總研製，長征二號丁運載火箭由航天科技集團八院抓總研製。

23日，長征二號丁運載火箭成功將四象01星等4顆衛星送入預定軌道，時隔三天，上海「金牌火箭」又一次圓滿成功。

長征二號丁運載火箭是常溫液體二級運載火箭，起飛推力約300噸，對應700公里太陽同步圓軌道能力可達1.3噸，具備在酒泉、太原、西昌三大衛星發射中心不同軌道要求的單星、多星發射能力。

針對發射場夏季高溫多雨的氣候特點，長征二號丁運載火箭基於以往多發任務積累的實戰經驗在技術細節上不斷完善，在型號產品的設計、生產、存放、檢驗等各環節，做好了全箭以及地面設備的防雨防水措施。進場後，試驗隊第一時間對留場設備進行防雨檢查，通過各項測試確保設備狀態良好。

同時，為避免夏季高溫影響整流罩內的溫度條件，型號採用衛星所在層的塔架活動平台在臨射前最後打開的策略，並對衛星整流罩內進行持續送風，為衛星提供舒適安全的環境條件。

高溫 三星

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