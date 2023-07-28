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三星堆國寶搬家 研究員「步步精心」

中國新聞組／北京28日電
為保證文物「遷居」步步精心，三星堆博物館提前策畫，護航重器。圖為工作人員將「青銅立人像」在展櫃中緩緩立起。（中新社）
為保證文物「遷居」步步精心，三星堆博物館提前策畫，護航重器。圖為工作人員將「青銅立人像」在展櫃中緩緩立起。（中新社）

自6月20日閉館至開館前，三星博物館一直處於忙碌的文物「搬家」時間。1997年建館便「入住」的文物們，陸續離開「居住」26年的舊館，尤其對於I號青銅神樹、青銅立人像等大型文物而言，這或會是它們出土後唯一一次「搬家」。

香港文匯網報導，「一、二，起！」經眾人合力，重約180公斤的青銅立人像緩緩「站起」，旋轉180度，再解開固定帶、去掉背板，這件被稱為「世界銅像之王」的國寶重器進入新的展櫃。

「針對青銅器、陶器、玉石器、金器等不同材質的文物，我們根據其特點採用了不同的包裝方法。」三星堆博物館副館長余健表示，除青銅立人像、I號青銅神樹等大型重器是直接從舊展廳搬到新展廳外，其餘文物都先統一存放進新館庫房，再逐件陳列至新館展廳中。

打開展櫃，小心翼翼去掉固定文物的底托和固定線，三星堆博物館工作人員龔兆乾用雙手捧出器物，輕放進墊著泡沫、棉線紙包裝盒。文物置身其中，像是「躺」在量身定製的柔軟小床上。雖然館內溫度很低，龔兆乾額間仍因緊張而沁出汗水，他指着一件玉璋右上角灰白色的部分說，「這些文物在埋藏之前都被燒過，很薄、很脆，動作必須非常小心」。

如果說為小型文物「搬家」相對輕鬆一些，那麼I號青銅神樹的「搬家」過程頗有些「驚心動魄」。這件國寶級重器通高3.96米，共有9根樹枝，每枝上有一仰一垂的兩果枝，果枝上立神鳥，樹側則有一條沿樹逶迤而下的銅龍，其造型之複雜精美世所罕見，但也意味著移動它十分困難。

「神樹分為上下兩個部分，必須將其分離，固定好才能起運。」當晚，文物保管部副部長郭漢中與團隊開始為Ⅰ號青銅神樹「搬家」做準備。他們用事先切割好的木條一一固定神樹的每根枝幹，器物與木材接觸的部分都裹有厚厚的紗布，避免摩擦對文物本體造成損害。「我們採用的是三點加固法，每根木條都有3個受力點，每層3根木條形成平衡，十分穩固。」

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