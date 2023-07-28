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三星堆新館開放…600文物首秀 青銅神壇、鳥足神像亮相

中國新聞組／北京28日電
三星堆博物館新館展出各類文物共1500餘件（套），圖為「青銅神獸」。（中新社）
三星堆博物館新館展出各類文物共1500餘件（套），圖為「青銅神獸」。（中新社）

四川廣漢市的三星博物館新館（陳列館）27日開放，共有1500多件（套）文物亮相，數量為原展出文物的三倍有餘，近600件文物為首次展出，包括青銅神壇、鳥足神像、騎獸頂尊人像等六座新發現祭祀坑出土的珍品。新館運用AI修復、3D打印、三維數據復原等科技，讓多件三星堆「重器」在兼顧文物保護需求上亮相。

來源：YouTube

香港文匯報報導，三星堆博物館新館建築面積5.44萬平方米，是原展館的五倍，其中展陳面積達2.2萬平方米。館內展覽分為「世紀逐夢」、「巍然王都」、「天地人神」三大篇章，全方位多層次展示三星堆遺址前世今生及考古發掘、研究最新成果。

三星堆博物館新館開放，最新出土文物、研究成果、科技手段紛紛亮相。（新華社）
三星堆博物館新館開放，最新出土文物、研究成果、科技手段紛紛亮相。（新華社）

其中「天地人神」展區中的上新文物堪稱新館最大亮點，三星堆「重器」紛紛亮相，呈現古蜀人在祭祀活動使用的重要禮器、主要的祭祀行為、崇拜對象及其信仰體系和宇宙觀念。

此次展出的文物僅是三星堆遺址出土文物的冰山一角。1986年和2019年以來的兩次發掘，三星堆遺址共出土各類文物2.1萬餘件，其中3至8號祭祀坑新出土編號文物1.7萬多件，相對完整器物有4000多件。這些出土文物數量巨大，且拼裝工作非常繁瑣，其修復工作可謂是任重道遠。

三星堆博物館新館展出的青銅鳥足曲身頂尊神像。（新華社）
三星堆博物館新館展出的青銅鳥足曲身頂尊神像。（新華社）

三星堆博物館副館長余健表示，當AI技術等用於輔助文物修復時，許多文物修復的難題有了新的突破口。此次重現原貌的青銅神壇、青銅騎獸頂尊人像、青銅鳥足神像這三件文物，都是利用AI算法，結合文物修復師手工拼對，實現了跨坑拼對。

三星堆博物館新館開放，最新出土文物、研究成果、科技手段紛紛亮相。（新華社）
三星堆博物館新館開放，最新出土文物、研究成果、科技手段紛紛亮相。（新華社）

其中，造型複雜、內涵豐富的青銅神壇最新復原成果首次披露，尤為引人關注。神壇大致可分成三層，即青銅神壇底座、青銅神獸和青銅頂壇人像。這些是從1986年到2022年，研究人員從四個祭祀坑裡攢齊「零件」拼出來的。余健說，出土文物的拼裝工作非常繁瑣，但藉助於虛擬手段，可以讓這個過程變得高效。

目前，考慮到文物結構安全問題，青銅神壇、青銅騎獸頂尊人像、青銅鳥足神像等「重器」採用了「數字化修復演示」的展陳方式。同時，在兼顧文物保護需求和展陳效果的基礎上，通過3D打印技術製作出原比例研究性復原的仿製品，重現了文物原貌。

三星堆博物館新館展出各類文物共1500餘件（套），圖為「青銅神樹」。（中新社）
三星堆博物館新館展出各類文物共1500餘件（套），圖為「青銅神樹」。（中新社）

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