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不尷尬了… 火車臥舖女性拼團走紅 上千人拼成功

中國新聞組／北京28日電
軟臥車廂。(取材自鐵路12306)
軟臥車廂。(取材自鐵路12306)

日前有一些女性反映稱，軟臥過夜車廂沒有區別男女，讓她們有時覺得尷尬甚至沒有安全感，希望能開設「女性車廂」，但相關單位對此沒有具體回應。有業者看出商機，近日推出「火車臥舖女性拼團」服務，除車票外，每人須另支付「選女性房間」的10元人民幣(約1.4美元)費用，吸引不少女性加入，目前已有上千人拼成功。

來源：YouTube

極目新聞報導，25日透過攜程App可預訂8月8日從武昌開往廣州的K1079次列車，勾選「硬臥」選項後進入預訂頁面，在預訂頁面中，能夠明顯看到有「全網拼團·女性房間」字樣的服務項目，收費標準為10元/人。「線下專人跑腿，拼團成功出票時保證同房間均為女性，拼團失敗將退還費用」。支付成功後，將自動拼團女性房間。

在支付頁面中，系統顯示「已幫助1718位用戶拼成功」。支付明細中，除了購買硬臥座位所需的272.5元，還須另外支付「選女性房間」的十元費用。

該服務「風險提示」指出，拼團出票成功後，如果遇拼友出行前退票、改籤或臨時換座，可能無法保障同房間仍然都是同性乘客。

報導說，早在4月，關於「女性車廂」的話題就曾引起過廣泛討論。一名女乘客發帖吐槽稱，自己乘坐軟臥過夜車廂時被分配到「三男一女」車廂，還提出中國鐵路能否不要分配非同行的三男一女或三女一男。而7月11日，山西一女子發視頻稱，她乘坐火車臥舖出行時，因被躺在上舖的男子長時間凝視至少一小時而感到不適。

視頻畫面顯示，男子臉部朝下，疑似在凝視女子。(取材自齊魯晚報)
視頻畫面顯示，男子臉部朝下，疑似在凝視女子。(取材自齊魯晚報)

時隔三個月，如今「火車臥舖女性拼團功能」的出現，再次引發網友熱議。有媒體發起了一項「火車有必要設置女性臥舖拼團嗎」的網絡投票，截至7月26日，65%的參與者認為「非常有必要」，15%的參與者認為「不太有必要」，剩餘20%的參與者則認為「可以試試看」。

對此，網友紛紛評論，「作為女性，為這個服務點讚」、「這個服務真的太需要了」、「第三方平台的商業市場行為，有需求就有市場」、「鐵路部門具有很強的公益屬性，主動提升精細化服務水平，也是分內之責」。

但也有網友說，「設立所謂女性車廂，並不能從根本上解決問題」、「公共交通工具又不是自己家，要求不要那麼多」。

據澎湃新聞報導，中國鐵路運輸史上曾出現過專門開闢的「女性包廂」。2006年，原鐵道部曾要求在京滬線的Z5/6、Z21/22次列車上開設「女賓軟臥」，不過「女賓包廂」售票情況不佳，不到十天即停售，看來客流問題是「女賓包廂」迅速夭折的主因。

火車臥舖女性拼團走紅！服務收費10元/人，已有上千人拼成功。(取材自極目新聞)
火車臥舖女性拼團走紅！服務收費10元/人，已有上千人拼成功。(取材自極目新聞)

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