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168分鐘秀48首古詩 「長安三萬里」 掀唐詩熱

中國新聞組／北京28日電
「長安三萬里」近期熱映，成暑期檔電影大黑馬。（取材自新華網）
「長安三萬里」近期熱映，成暑期檔電影大黑馬。（取材自新華網）

中國國產動畫電影《長安三萬里》熱映，掀起一股「唐詩熱」。影片中的詩歌和人物故事引起不同年齡、不同職業人群的極大興趣。

綜合新華社、香港文匯網報導，「長安三萬里」至25日票房已經突破12億（人民幣，下同），成為今年中國暑期檔電影最大「黑馬」。

電影以老年高適回望往事為視角，講述他和李白跨越數十載的友情，兩人個性迥異、人生殊途，但互為鏡像，在時代洪流中漂泊，連接起唐朝從開元盛世到安史之亂由盛及衰的歷史。168分鐘的超長片長，杜甫、王維、孟浩然等詩界才俊亦悉數登場。

「印象最深刻的還是李白，他不僅是『詩仙』，更是一個壯志凌雲、執著追求個人理想的人。」北京高中生小田已準備與小伙伴去二刷這部動畫。「書本上的古代詩人，更加可敬、可愛了。」

影片上映後，一本名為「長安詩選」的新編唐詩賞析集在多家電商平台熱銷，留言區不少讀者催促出版社盡快發貨。這本詩選據稱根據「長安三萬里」的情節集納了42首唐詩名篇，並配有權威的動畫場景渲染圖及北京大學一名文學博士的解析。

該片導演謝君偉說，「長安三萬里」塑造了大眾熟悉又陌生的詩人，熟悉的是名字、詩句，陌生的是他們的人生。此外，為了還原唐朝風貌，劇組參考唐俑、唐代壁畫和古畫中人物的比例和造型，展現凸顯唐朝人雄闊精神的「唐風造型」，讓觀眾感受到「唐風之美」。

詩歌是唐朝的靈魂，「長安三萬里」提及的唐詩多達48首，如何通過動畫電影把詩詞意境展現出來？謝君偉說，影片籌備階段，主創團隊前往陝西、四川等多地采風，參考近100本相關書籍，結合圖片資料，做了大量研究，除了長安城景，片中出現的揚州城景、黃鶴樓、胡姬酒肆、曲江池、岐王府、梁園、雲山城、塞外等眾多大唐場景和建築都系經過精心還原。最終片中以古畫、水墨、炭筆等方式呈現不少熟悉的詩句畫面。

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