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大熊貓吊威亞飛空中…成都大運會機票酒店火了 周邊商品賣爆

中國新聞組／北京28日電
下雨天專賣店外仍然排著準備買成都大運會周邊紀念品的長隊。（取材自紅星新聞）
下雨天專賣店外仍然排著準備買成都大運會周邊紀念品的長隊。（取材自紅星新聞）

第31屆世界大學生夏季運動會（成都大運會）28日晚在四川成都舉行開幕式。由於賽事期間適值暑期旅遊旺季，成都機票、酒店預訂量均明顯增長，在民航出行熱門目的地排名中，成都位居中國第一；飛往成都的國際機票預訂量按年增近10倍。以大熊貓「芝麻」為原型創作的成都大運會吉祥物「蓉寶」和大運會周邊紀念品也銷售火爆，不少已經賣斷貨。

綜合報導，成都大運會有來自170個國家和地區約1萬餘名運動員及官員參加，27日已進行射箭及水球等比賽，將於8月8日閉幕。開幕式總導演陳維亞表示，開幕式主題為「成就夢想」，遵循「簡約、安全、精彩」總要求，全體演員、志願者99%是大學生。

創意來自成都金沙遺址「太陽神鳥」貫穿開幕式，觀眾可感受乘著「太陽神鳥」穿越3000年的古今對話。大熊貓也是開幕式上的一大亮點，除大熊貓的歡樂舞蹈，還有吊威亞的「大熊貓」飛到空中。

成都街頭也布置了多種大運會主題花壇、標語歡迎中外來賓、遊客。據錦觀新聞，成都大運會加上暑假旅遊旺季，使成都的機票、酒店預訂量均明顯增長。去哪兒統計，截至7月20日，成都大運會舉辦期間（7月25日至8月10日）成都的酒店預訂量較2019年同期增長2.7倍，機票預訂量較2019年同期增長五成。

「飛豬」數據顯示，在民航出行熱門目的地排名中，成都位居全國第一；飛往成都的國際機票預訂量按年增近10倍。另截至7月20日，成都大運會舉辦期間，成都的酒店預訂量較2019年同期增長2.7倍。「攜程」數據顯示，截至7月21日，大運會舉辦期間，「攜程」涉及成都的酒店預訂量較2019年同期增長121.2%。

文匯報報導，成都大運會吉祥物「蓉寶」和大運會周邊紀念品也火速出圈。官方已累計推出玩具類、徽章類、郵票郵品類等18大系列、1000餘款特許產品，除玩偶、胸章、手辦等，還有蓉寶火鍋底料、蓉寶掛脖風扇、文創雪糕、大運立體書、熊貓蓋碗茶等創新產品，不少周邊產品都已經在專賣店賣斷貨，許多網民紛紛在網上求代購。

「每天從早上9點開門到晚上12點閉店幾乎沒有閒暇，國瓷蓋碗茶具、徽章、服裝服飾等十分暢銷，每天成交1000筆以上。」成都大運會官方特許商品零售店店員羅百川說，吉祥物「蓉寶」毛絨公仔周邊和盲盒系列周邊最常賣斷貨。即使下雨門口也排滿人潮。

成都大運會川劇變臉盲盒「蓉寶」玩偶。(新華社)
成都大運會川劇變臉盲盒「蓉寶」玩偶。(新華社)
成都大運會大運村官方特許商品零售店內的「蓉寶」川劇變臉盲盒。(新華社)
成都大運會大運村官方特許商品零售店內的「蓉寶」川劇變臉盲盒。(新華社)

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