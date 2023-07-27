感動全網河北環衛工兒子 錄取唐山師院

感動全網的環衛工(右)兒子任旭明錄取了唐山師院。(取材自微博)

感動全網的河北環衛工兒子任旭明26日在微博 曬出自己的錄取結果：「錄取了！唐山師範學院。」通過截圖可以看到，任旭明已被唐山師範學院海洋學院錄取，未來將學習海洋科學專業。

九派新聞報導，6月24日，河北高考 查分系統開放，任旭明考了470分。據悉，河北省物理類本科線為439分，任旭明的成績超過了本科線31分。

據報導，任旭明的母親任紅娟對其成績感到滿意地說，這是他12年努力的成績，希望能夠報個好志願。

「挺好的！」任紅娟表示，希望兒子上大學後繼續努力，好好學習，爭取考研，家裡會全力支持他。

報導指出，今年高考期間，河北定州一段「母親考場外等待兒子，兩人見面後相擁流淚」的視頻感動了無數網友。

任紅娟是定州市的一名環衛工人，6月8日下午5點左右，她工作結束後來到兒子任旭明參加考試的考場外，想看一看正在參加高考的兒子。

據報導，任紅娟在人流中一眼就看見了兒子，任旭明也看到了自己的母親，他激動地跑過去抱了下母親，「媽，你哭什麼呢？」看到母親流淚，任旭明也忍不住流下淚水。任紅娟說：「我看見你高興！」邊說邊把手裡的水遞給了兒子。

今年52歲的任紅娟做環衛工已經5年了，她的丈夫在建築工地打零工，夫妻倆靠著勤勞工 作把兩個兒子撫養長大。他們的大兒子已經大學畢業，在定州上班。

母親這些年的辛苦，任旭明一直看在眼裡，為了回報父母的養育之恩，他加倍努力地學習。在任旭明家的牆上，貼滿了他中學時獲得的獎狀：成績優秀獎、學習標兵等。

報導指出，回憶起那一幕，任旭明說，「我的母親平時工作很辛苦，抽空來看我不容易，當時看到她心裡特別激動。」

送考視頻引發關注後，有人提出要資助任旭明上學，但是他的母親都拒絕了。任旭明計畫暑期出去打工，想自立自強，為家裡減輕負擔。