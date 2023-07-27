冷凍水管降溫 廣州圖書館這一招省電、清涼

廣州圖書館使用的冷凍水管。（取材自央視財經）

中國多地高溫 持續，空調負荷不斷增加，為了應對高溫，多個城市開始探索「區域集中供冷」。廣州圖書館 使用冷凍水管取代空調，館內100多個出風口配合水泵，維持了室內清涼。但若是遇到供電極端情況，發改委稱，必要時，將科學啟動有序用電。

廣州圖書館使用的冷凍水管。（取材自央視財經）

央視財經報導，廣州圖書館資產與物業管理部部門主任黃臻雄介紹，從冷站過來的兩條供給的冷水管，進來的溫度恆定在2℃左右，出水的溫度大概在7℃，整體溫差在4℃以上。買冷水費用比自建冷源要低很多，同時會節省大量用電。

一進一出兩條水管，配合水泵就可以完成供冷，這些源源不斷輸送來的冷水，來自距離圖書館不到一公里的冷站。

廣東廣州某能源有限公司總經理滕林表示，系統裡的蓄冰池在夜間低谷電價的時候，蓄出來一定量的冰。白天用冷的時間，高溫水進來以後，把冰融掉，水溫降下去，再通過二次泵送到用戶側，去冷卻用戶的空調系統。

滕林指出，夏季夜間0時到次日8時的低谷電價是0.19元/千瓦時，白天的尖峰電價是1.63元/千瓦時。他們利用8倍的電價差，在夜間用便宜的電盡可能多蓄冰，輸送給周邊地鐵 、劇院、寫字樓等200萬平方米的建築。目前，包括濟南、三亞、深圳在內，全國多地都在探索集中供冷模式。

報導指出，集中供冷具有集約用地、高效節能、錯峰降容等特點，比較適合在城市中心商業區等商業樓宇高密度集中的區域推廣應用，緩解這些地區此前大量安裝空調帶來的熱島效應。

另據聯合報報導，近年面對極端天氣，以及能耗雙控、大宗原物料價格上漲等因素，國家發改委26日表示，為應對極端情況，必要時，將科學啟動有序用電，牢牢守住民生和重點用電底線。

據官方數據，在電力方面，今年入夏以來，全中國日調度發電量已三創歷史新高，最高用電負荷兩創歷史新高。發改委稱，在需求較快增長、水電大幅減發交織疊加的複雜情況下，官方透過採取綜合措施，保障全國電力安全穩定供應。

發改委副秘書長歐鴻表示，為應對極端高溫天氣，堅持底線思維，指導地方和企業做好應急預案。當預計出現短時電力缺口時，堅持需求響應優先的原則，以市場化方式鼓勵用戶主動調整優化用電行為。必要時，科學啟動有序用電，牢牢守住民生和重點用電底線。