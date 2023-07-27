坐車被兩度提醒「管好小孩」中國作家蘇小懶：感覺被冒犯

女作家蘇小懶。（取材自上游新聞）

近期，高鐵「熊孩子」事件頻出，不少人批評來自「熊家長」的放任不管。中國著名作家蘇小懶發文稱，近日乘坐廣州至珠海動車時，進車廂前、孩子安靜坐著時，竟兩度被乘務員提醒管好孩子，她感覺被冒犯，因為孩子沒有打擾到別人。蘇小懶事後投訴，並發文呼籲公眾對嬰幼兒家庭要有包容度。言論一出引來網友熱議。

上游新聞報導，蘇小懶表示，當天她還站在車廂外，乘務員便提醒她管好孩子，不要亂跑，不要打擾到別人。自己什麼都還沒有做，乘務員便單獨提醒，她認為這是冒犯。隨後自己孩子安靜地坐在位置上畫畫，乘務員又過來提醒了一次，「然後這節車廂所有帶孩子的家庭都被單獨提醒了。」

蘇小懶表示，當時整個列車車廂都非常吵鬧，甚至聽不到廣播的聲音，有人打電話，有人手機開功放，有人在聊天，乘務員卻只提醒帶兒童出行的家庭，這是區別對待，是對帶兒童出行的家庭的一種歧視 。

蘇小懶在微博上發文並配圖疑乘客在動車上的脫襪及不雅行為。（取材自微博）

蘇小懶表示，確實會有父母縱容年紀較大、稍有自制力的兒童，但是不能以這樣極端的例子，對所有的兒童一視同仁，甚至孩子什麼都沒做就先提醒。

蘇小懶的發文引來網友議論；有部分網友表示支持，認為乘務員行為不恰當，「他有沒有去提醒那些吵鬧的成年人？」「孩子們一樣會感覺受冒犯。」也有網友認為這種提醒只是出於乘務員基本義務，是作者太敏感。「人家做自己的工作，你孩子安靜也不用過意，不用對號入座」。蘇小懶表示，發文後她因為此事受到部分網友的「網暴」。

蘇小懶將此事投訴到12306，鐵路工作人員打電話和她溝通時表示，對於帶兒童乘坐火車出行的家庭，乘務員會安全提示，提醒他們在車廂內盡量少走動少跑動，避免磕傷碰傷。乘務員安全宣傳不到位、說話方式不對造成誤會，對乘客有不好的乘車體驗表達歉意。

河南 澤槿律師事務所主任付建認為，此次事件中，鐵路方面的做法在合法性上並無問題，也不涉及侮辱、誹謗、尋釁滋事，是正常的履職行為。不過，如果乘務員在說話的語氣和方式上不恰當，讓乘客感到不適，甚至覺得受到歧視，鐵路方面還是需要加強對乘務人員的培訓。