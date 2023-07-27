胡錫進炒股滿月 「第一次感覺被套住」網：有韭菜的感覺

環球時報前總編輯胡錫進。（取材自紅星新聞）

中國官媒環球時報前總編輯胡錫進宣稱從今年6月27日正式進場中國A股。而就在他「炒股」將滿一個月之前，7月26日，他發布微博 稱「老胡今天損失1130元（人民幣，下同），丟了昨天盈利的四分之一」；並稱一支股票 自己買了之後就一直跌，加倉了兩次，讓他「怎麼第一次有了點被這隻股票『套住』的感覺呢？」。

財聯社報導，26日胡錫進發布最新炒股心得，引發網民和股民廣泛關注。胡錫進表示，「當天損失1130元，丟了昨天盈利的四分之一，覺得還算好。25日的盈利看來夠消耗一陣子，直到下一輪增加盈利的到來。」他還表示現在的心情很矛盾，既盼望大漲後收益增加，又希望股市跌後繼續加倉。

胡錫進在微博曬出炒股後「第一次感覺被套住了」 虧損1130元人民幣的帳戶截圖。（取材自微博）

胡錫進在文中說，他當前要做的是繼續加倉，早點讓倉位到達20萬元以上，「因為我覺得大盤會震盪上行。」但是他盯上的一支已經買了的個股，其震盪幅度比他買的其他股票都要大。在頭腦裡「萬一它掉得很低，我豈不今天就要虧一筆」和「我的主要任務是加倉」的兩個聲音打過架之後，他設定了一個購買價，沒想到下午居然跌穿了他上午原來設的「開玩笑」低價。

「我都蒙了，直想抽自己，我怎麼就沒有守住它不跌到那個價格就不買的定力呢？我覺得自己是有點賭氣了，又新設了對這支股票的購買，提交了一個更低的購買價。但是到收盤時，這隻股票又漲回去了一點，處在我今天上午購買價和新設購買價的中間位置。」

胡錫進在文中說，最初買它是因為看到它的業績還不錯，但買了之後它就一直跌，他已經對它加了一次倉，26日是第二次加倉。「我怎麼第一次有了點被這支股票『套住』的感覺呢？而且發現自己針對它的情緒有些急躁。我希望這隻股票能在日後有一次大漲，不枉老胡對它的三追。」

文中說：「我現在的心情挺矛盾的，既希望股市快點漲，這樣我的收益就會增加；同時又希望股市跌，這樣我就能夠繼續加倉。我發現什麼時候加倉，加哪隻股票的倉，真是個技術活。聽說賣股票更是技術活，老胡還是得慢慢學啊。」

胡錫進的炒股火獲得不少網民留言「老胡加油」，「老胡必勝」，「呵呵，老胡真的把一個散戶的心理活動寫的活靈活現」，「沒事，回調而已，繼續加油」，「老胡心態好，適合炒股」；也有網民給他建議：「老胡，你還太嫩了，哈哈，多磨練幾年吧，一個20年老股民對你的建議，「慢慢有韭菜的感覺了，再接再厲，等哪一天升級成噴子的時候，就是一個合格的韭菜了。」