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北大「韋神」扒飯樣曝光 有人酸「女兒不嫁他」有人勸「別打擾」

中國新聞組／北京26日電
他的面前，是一盤簡單的素菜，旁邊的塑料袋裡，裝著幾個白饅頭。(取材自自媒體「一里夫人」)
他的面前，是一盤簡單的素菜，旁邊的塑料袋裡，裝著幾個白饅頭。(取材自自媒體「一里夫人」)

北大數學天才講師「韋神」韋東奕，曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶受訪而暴紅，日前一張他獨自在食堂「埋頭苦吃」的照片，再次引起網友關注。韋東奕樸實外表引來「女兒都不想嫁他」的嘲諷，雖然他曾說過不在意外界評論，但有不少網民肯定他的成就，要酸民「別打擾韋神」。

讓韋東奕暴紅的照片。(取材自自媒體「一里夫人)
讓韋東奕暴紅的照片。(取材自自媒體「一里夫人)

據自媒體「一里夫人」報導，照片中一名平頭男子佝僂著身子往嘴裡扒飯，面前是一盤簡單的素菜，旁邊的塑膠袋中裝著幾顆白饅頭，埋頭苦吃的模樣與旁人的慢條斯理形成強烈反差。而這名裝扮樸素的男子正是被網友封為北大數學「韋神」的韋東奕。

照片曝光後，有人擔心他的身體狀況，也有人懷疑他沒有自理能力，應該很難找到女朋友。甚至有網友嘲諷「我不希望有這樣的兒子！」、「他就是再有才華，我也不會讓女兒嫁給這樣的人」、「我想問一下，這樣的男生在婚戀市場上會受女生歡迎嗎？」。

曾有媒體報導稱，哈佛大學免考英語，破格邀韋東奕入學，還有網傳他「一夜解了6博士難題」；對此，韋東奕表示都是謠言，「哈佛沒找過我。」

據報導，出生書香門第的「韋神」父親韋忠禮是山東建築大學的數學教授，母親俞蓁曾是山東師大附中連續兩屆國際數學奧林匹克競賽滿分的金牌得主。韋東奕中考時由於數學成績突出，被山東師範大學附屬中學破格錄取；他還曾連續兩屆在國際數學奧林匹克中以滿分成績奪得金牌，而後又被保送北大。

2018年博士畢業後，韋東奕直接成為北大助理教授，成為最年輕北大教授。

比起成就，有些網友卻更熱中於評價他的外貌，他們盯著韋東奕被他人隨手拍下的照片，話語裡藏不住的嘲諷和鄙夷。對此，「一里夫人」指出，只要稍微了解一下韋東奕的成績與背景，就能明白上面那些言論，到底有多可笑。

農夫山泉 哈佛大學

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