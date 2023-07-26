暑期「研學團」正夯 1家3口逛清華北大 名校黃牛喊價2000元

隨著暑假來臨，北京暑期遊逐漸升溫，來自廣東深圳的遊客在北京大學西門留影。( 新華社)

暑假開始，許多望子成龍家長為孩子報名「研學團」，免費開放參觀的清華北大被黃牛黨盯上了，一家三口清北走一圈竟要價2000元；此外，由部分校友通過預約同行的方式，每人收費竟過萬元，46名校友被北大校方關閉預約系統權限。

北京 大學24日發布「校友預約入校違規情況通報」稱，一個名為「北大金秋暑期定制課」的校外研學團隊，由部分校友通過預約同行人員的方式，拆分預約139名學員入校，每人收費10800元，合計收費約150萬元。依據「北京大學校門秩序管理規定」「關於北京大學2023年暑假校友預約入校的通知」等規定的相關要求，北京大學將關閉相關46名校友的校友預約系統使用權限，不再具有預約本人及同行人員權限。

此外，北京商報微信 公眾號消息，張恒的兒子來北京的一個願望就是看看中國最好的高校。但連3天搶預約受挫後，張恒動念找「黃牛」幫忙，數個自稱有辦法能幫忙約進學校的人，報價每人都要300多元，如果兩個學校全去的話，一家三口光進學校的花費就要快2000元。

北京商報指出，北京景點費用，故宮官售門票為每張60元，頤和園全價聯票價格同樣為60元，另有一些博物館 基本為免費預約；更誇張的是，張恒若透過黃牛預約去了清華北大，這一趟的開銷將比環球影城一家三口的門票還貴。

一名以「清北研學一日遊」為賣點的賣家告訴北京商報，一趟一日遊收費500元，但內容僅為帶進學校參觀。據該名賣家透露，除預約進校外，他還能提供校內一對一的學霸講解，收費為兩小時1000元。

新京報評論說，「名校黃牛」讓遊客進入校園參訪，顯然利用了各種漏洞。為了方便在校師生，北大、清華等名校賦予了其親友通過預約入校的機會，利益驅動之下，「名校黃牛」連接兩個難以直接發生關聯的關係人。在這條利益鏈上，三方各取所需。只不過，背後是制度善意被掏空、規則遭遇了「變通」。46名校友被北大「拉黑」，也是一點不冤。