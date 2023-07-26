湖南「九頭身」正妹跨欄奪冠 為衝巴黎奧運不談戀愛

夏思凝被讚顏值與實力並存。(取材自微博)

2023年全國田徑錦標賽女子100米跨欄決賽中，來自湖南2003年出生的夏思凝以13秒25的成績奪得冠軍。從出道開始，夏思凝就以「九頭身」的身材比例和高顏值受到矚目，這次首次拿到全國錦標賽冠軍，讓網友直呼是顏值和實力最頂的存在。

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綜合媒體報導，夏思凝奪冠後表示，希望能夠繼續努力，全心專注在田徑上，讓秒數能更上一層樓，短期目標是盡快跑進13秒以內，目光瞄準明年的巴黎奧運 會資格，因此暫不會考 慮談戀愛。

夏思凝小時侯學過舞蹈，身體柔韌性好、協調性好。她的初中啟蒙教練趙學軍表示，夏思凝目前是湖南湘煤田徑隊隊員，在北京 體育大學就讀，經湖南省省隊推薦，師從劉翔的師傅孫海平，夏思凝也因此被冠以「劉翔師妹」的稱號，夏思凝曾提及最初喜歡跨欄便是因為劉翔。

據報導，夏思凝高中畢業後，也曾面臨清華大學、北京大學的選擇，但因為決定從事職業運動，最終她選擇了北京體育大學。

對此，網友留言，「這麽厲害還長得那麽好看」、「顏值與實力並存」、「好酷好漂亮好牛」、「比白幼瘦的明星好看多了」、「這個老婆跑的好快，怕是有點追不上」、「這不把谷愛淩都比下去了啊」、「我就知道會有人說胸，關鍵人家姑娘是靠實力吃飯呀，擱這兒說大胸大屁股的挺沒意思的」、「給大家介紹一下，這是我的新老婆」、「顏值與實力並存，以後退役這顏值身材也可以碾壓娛樂圈啊」、「漂亮有實力，包裝一下比很多明星都漂亮了」、「姐姐好棒，我好愛」。