政治局釋三大訊息 官媒：房地產舊時代終結

上海易居房地產研究院24日發布報告指出，依據中國7月房市成交來推測，有進一步下行風險。圖為福建省漳州市的一處在建樓盤。（中新社資料照）

中共 中央政治局會議24日首次明確提出房地產 市場供需出現重大變化，表示資金流向房地產、開發商大規模儲備土地的房地產「舊時代走向終結」。

中新網報導，中國央行 官員10天前提及「房地產市場供求關係已發生深刻變化」。24日召開的中共中央政治局會議首次定調「房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策」，被專家認為對房市釋放3大訊號。

報導指出，第1個訊號是「房地產舊時代走向終結」。房市供求關係發生重大變化是由於近2年房市交易下滑，多地的新房、二手房價格正下跌，特別是今年4月以來，房市出現邊際效應轉弱跡象。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，2022年中國總人口首次下降，城鎮化進程放緩，居民基本住房需求已滿足，新房市場進入「見頂後的回落」階段。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，近年居民按揭（抵押）買房及持有房產的意願下降，房價預期逆轉，銀行按揭貸款餘額減少等，種種跡象表明「資金流向地產的時代結束了，開發商大規模儲備地塊的時代也結束了」。

李宇嘉表示，未來政策重點需逐步從增量轉為存量，從需求端刺激逐步轉向供給側改革。

報導提到，第2個訊號是中國房市政策「工具箱」再度打開，「且開得更大」。會議提到要「適時調整優化房地產政策」，中原地產首席分析師張大偉表示，此前中國央行透露，過去在房市長期過熱時推出的政策存在邊際優化空間，這些優化舉措很快會落實。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示，適時調整優化房地產政策是當前房市「慢復甦」下的迫切需要，也釋放出房地產政策仍具有較大調控空間的積極訊號，預計接下來各地房地產政策調整力度將會有所加大，工具也將會趨於多元化。

報導說，第3個訊號是再提「城中村」改造。繼今年4月中央政治局會議後，這次會議再次提出積極推動「城中村」改造和「平急兩用」公共基礎設施建設。7月21日的國務院常務會議也提及在超大、特大城市積極穩步實施城中村改造。

關榮雪認為，在過去幾十年房市存在「重新建輕存量」、「重市場輕保障」等問題。在目前樓市進入新發展階段下，政策傾向完善住房保障體系、創新存量住房的更新模式，「城中村」改造將成為接下來房地產發展的重點之一。

58安居客研究院院長張波也認為，本次會議明確下一步將多管道開拓保障性租賃住房房源，未來會加強多舉措帶動社會投資來共同建設保障性住房等政策。