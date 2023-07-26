人行換舵手 易綱下潘功勝上 曾助工行、農行IPO

潘功勝。（取材自澎湃新聞/視覺中國資料圖）

據新華社報導，中共 14屆全國人大常委會第四次會議25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為中國人民銀行行長。

潘功勝此前已出任人行黨委書記一職，隨著其被正式任命為人行行長，中國人民銀行也重回黨委書記、行長一肩挑的模式。

中共中央組織部今年7月1日宣布潘功勝出任中國人民銀行黨委書記，並免去郭樹清的黨委書記及易綱的黨委副書記職務。當時就有分析人士預計，成為黨委書記後，潘功勝有望接替易綱擔任人行行長。

擔任人行黨委書記以來，潘功勝先後會見韓國央行 行長李昌鏞、奧地利央行行長霍爾茲曼、美國財長葉倫、香港 財政司司長陳茂波、香港金管局總裁余偉文和香港銀行公會代表團，並在日本橫濱出席了第12屆中日韓央行行長會議和東亞及太平洋中央銀行行長會議組織（EMEAP）第28屆行長會。

澎湃新聞報導，1963年出生的潘功勝，是中國人民大學經濟學博士，研究員、劍橋大學博士後學者及哈佛大學高級研究員，在2012年調任人行副行長前，有著豐富的商業銀行管理經驗，經歷過中國工商銀行和中國農業銀行兩家國有商業銀行的重組、改制和上市。

潘功勝在擔任人行副行長的11年間，是人民幣匯率的重要操盤手，分管過外匯、研究局、宏審局、金融市場司、金融穩定局、調查統計司以及支付、徵信等人行多個關鍵領域，並注重加強與市場溝通，傳遞權威信號、對外闡釋人行貨幣政策思路。

外界認為，潘功勝的接棒，對在新一輪金融監管機構改革中被視為將更專注於貨幣政策和宏觀審慎職能的人行來說，意味著其各項工作也將無縫銜接。

對於金融風險防範，潘功勝曾指出，防範化解金融風險是金融業永恆的主題，金融系統將把防控金融風險放在更加突出的位置，健全和完善金融風險的防範、預警和處置機制，維護好國家的金融穩定和金融安全。