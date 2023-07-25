我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總長近400哩…紐約市府整頓鷹架 逾期不拆擬開罰

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

TFBOYS十周年開唱 一票炒到200萬…黃牛：實名制不礙事

中國新聞組／北京25日電
TFBOYS成員王源（左）、王俊凱（中）、和易烊千璽（右）從成年單飛不解散行動後，已三年沒有合體。（取材自微博）
TFBOYS成員王源（左）、王俊凱（中）、和易烊千璽（右）從成年單飛不解散行動後，已三年沒有合體。（取材自微博）

王俊凱、王源、易烊千璽組成的中國偶像男團TFBOYS出道即將滿十周年，日前他們在官網上公布，「TFBOYS十年之約」紀念演唱會8月6日在西安舉辦，門票一開賣，近40萬人在線搶票，網傳第一排座位的黃牛票要價200萬元（人民幣，下同，約28萬美元），事件引發熱議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，此次TFBOYS難得的合體演唱會也讓粉絲們瘋狂搶票，官方門票瞬間售罄，不少粉絲只好在TFBOYS的微博超話中重金求票，不少黃牛也趁機隱晦喊價交易。

由於官方購票平台以「強實名」形式限制，黃牛則以購票難為由漲價約20倍，更有大批「資深」代搶在社交平台「攬活」，並自述背後有萬人團隊共同搶票，成功率99%，而代搶則收費3000元起步。

還有「黃牛」占據了演唱會場館外可以看到舞台的大樹，向粉絲出租爬樹看演唱會的位置。網絡流傳的截圖顯示，該「黃牛」每人每小時要價5000元，如需望遠鏡、購買保險等服務，還要另外加錢。

高昂的代搶費用沒能阻擋粉絲們的熱情，不少「黃牛」表示「消息回不過來」，宣布將暫時停止接單。　「（粉絲）瘋狂到我不敢收錢，這是我這段時間見過的最瘋狂的一場演出。」

來源：YouTube

雖然TFBOYS的這場演唱會採取強實名制措施，嚴格執行一票一證規定。將驗證入場觀眾的人臉、證件、座位及紙質門票信息，全部信息確認一致方可入場。

不過，有黃牛賣家表示，強實名制對他們售賣現票並無妨礙，他們「有人」能直接「通過關係」在後台錄入購票人的實名信息，因此保證能夠入場。而在另外的二手物品交易平台上，除了可錄入信息的現票，還出現不少「邀請函」的售賣。

網傳就連優酷的線上直播票也需要搶，158元一張，網友大罵「優酷太黑了」。對此優酷澄清，網傳價格不屬實，不需要會員，也不需要「搶票」，所有用戶均可購買。主舞台直播票價為39元，購買時無需VIP。此外消費者還可以單獨購買王俊凱、王源、易烊千璽的單人機位直播，每個機位60元。

TFBOYS出道十周年開唱，一票難求。（取材自微博）
TFBOYS出道十周年開唱，一票難求。（取材自微博）

保險 微博

上一則

中反制日本核汙水排海 自民黨幹事長回嗆：中國核汙水輻射更多

延伸閱讀

李玟追思會要直播 傳老公將現身致詞

李玟追思會要直播 傳老公將現身致詞
泰勒絲經濟學 20城市演唱創10億產值 美史之最

泰勒絲經濟學 20城市演唱創10億產值 美史之最
李玟31日追思會YouTube直播 全球粉絲「送CoCo最後一程」

李玟31日追思會YouTube直播 全球粉絲「送CoCo最後一程」
TFBOYS「十年之約」到期 200萬粉絲想看「好像在做夢」

TFBOYS「十年之約」到期 200萬粉絲想看「好像在做夢」

熱門新聞

中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
網友拿當紅電影「消失的她」改成「消失的他」酸秦剛神隱。（取材自推特）

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

2023-07-19 08:07
微信支付已經可以綁定國際信用卡。路透

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

2023-07-20 12:50
秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
國家主席習近平接見菲律賓前總統杜特蒂時露出笑容。(取材自中國外交部網站)

破除為秦剛焦頭爛額傳言…習近平接見他 展露了笑靨

2023-07-18 02:29
中國外交部長秦剛去向成謎，引起國際關注。（路透）

出席論壇被問秦剛 中駐美大使謝鋒：謝謝關心

2023-07-19 20:18

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處