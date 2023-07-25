TFBOYS十周年開唱 一票炒到200萬…黃牛：實名制不礙事

TFBOYS成員王源（左）、王俊凱（中）、和易烊千璽（右）從成年單飛不解散行動後，已三年沒有合體。（取材自微博）

王俊凱、王源、易烊千璽組成的中國偶像男團TFBOYS出道即將滿十周年，日前他們在官網上公布，「TFBOYS十年之約」紀念演唱會8月6日在西安舉辦，門票一開賣，近40萬人在線搶票，網傳第一排座位的黃牛票要價200萬元（人民幣，下同，約28萬美元），事件引發熱議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，此次TFBOYS難得的合體演唱會也讓粉絲們瘋狂搶票，官方門票瞬間售罄，不少粉絲只好在TFBOYS的微博 超話中重金求票，不少黃牛也趁機隱晦喊價交易。

由於官方購票平台以「強實名」形式限制，黃牛則以購票難為由漲價約20倍，更有大批「資深」代搶在社交平台「攬活」，並自述背後有萬人團隊共同搶票，成功率99%，而代搶則收費3000元起步。

還有「黃牛」占據了演唱會場館外可以看到舞台的大樹，向粉絲出租爬樹看演唱會的位置。網絡流傳的截圖顯示，該「黃牛」每人每小時要價5000元，如需望遠鏡、購買保險 等服務，還要另外加錢。

高昂的代搶費用沒能阻擋粉絲們的熱情，不少「黃牛」表示「消息回不過來」，宣布將暫時停止接單。 「（粉絲）瘋狂到我不敢收錢，這是我這段時間見過的最瘋狂的一場演出。」

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雖然TFBOYS的這場演唱會採取強實名制措施，嚴格執行一票一證規定。將驗證入場觀眾的人臉、證件、座位及紙質門票信息，全部信息確認一致方可入場。

不過，有黃牛賣家表示，強實名制對他們售賣現票並無妨礙，他們「有人」能直接「通過關係」在後台錄入購票人的實名信息，因此保證能夠入場。而在另外的二手物品交易平台上，除了可錄入信息的現票，還出現不少「邀請函」的售賣。