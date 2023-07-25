中國青年失業率高…非洲工作應屆生領3倍薪？ 年輕人熱議

博主「小鐘Johnny」介紹在非洲工作的視頻。（視頻截圖）

中國青年失業率過去幾個月連破新高，部分年輕人將目光投向非洲。非洲就業 熱度飆升，知乎上「年薪30萬，讓你駐紮非洲，你願意嗎？」的提問，被瀏覽超過2100萬次；關於「非洲工作」的話題，累計瀏覽量更是達到2.6億。非洲是否真的是賺錢天堂，也有人存疑。

香港01報導，28歲視頻博主「小鐘Johnny」去非洲工作五年，今年1月回中國時，刷卡95萬7370元（人民幣，下同，約13萬美元），在四川成都買下人生第一套房。小鐘坦言，自己農村出身，家世不行，「來非洲真的是給了很多我們這種家世不好的人一種選擇的機會。」

應屆畢業生小張，投了1600多份線上簡歷、50份線下簡歷後，終於找到一份遠在非洲、年薪20萬元（約2.8萬美元）的工作。另一個是學會計專業的女生小李，在中國找工作遇阻後，也下定決心找一份非洲的工作。

一般來說，在非洲的中國企業可分為三類：高科技企業，做基建的國企，及做貿易的民企。外派的薪資分為兩部分，一部分是正常薪資，這部分與中國同崗位的薪資區別不大；更可觀的是海外補貼，通常是國家越危險，補貼越高。

應屆生在非洲的薪水可達到中國同崗位的兩到三倍。再加上公司一般包吃住，當地又缺少消費和娛樂，在非洲賺到的錢基本都可以存下來。

抵達非洲後，醫療衛生條件和人身安全是求職者要面對的新問題。曾在非洲一家中資企業做互聯網運營工作的小陳說，他身邊許多同事都感染過瘧疾，一名在非洲剛果工作的23歲女生甚至感染過五次瘧疾。

澎湃新聞2015年發布過一份中國企業海外員工遇襲地圖，其中超過60%發生在非洲，南非、喀麥隆、奈及利亞和加納都是中企員工遇襲事件的高發地。

不過，自從中國國家主席習近平2013年首次非洲行提出「中非命運共同體」的概念，五年後，中非達成「一帶一路 」共識，中非貿易額增長數十倍，從2002年的124億美元，激增至2022年的2820億美元。