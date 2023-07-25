中國籃壇首例…NBA李凱爾歸化中國 將戰世界盃
中國籃球協會24日發布消息指出，NBA前馬刺隊球員李凱爾已於24日獲得中國國籍，他也成為中國男籃史上首位歸化球員。李凱爾也於24日在官方微博上宣布將代表中國男籃出戰世界盃。
綜合媒體報導，李凱爾即NBA球員凱爾·安德森（Kyle Anderson），他1993年9月20日出生於美國新澤西州費爾維尤，擁有八分之一中國血統。他的外祖母擁有一半中國血統，瑪麗安的父親，也就是安德森的外曾祖父，是純正的中國人。
李凱爾身高206公分，體重104公斤和220公分頎長臂展。他效力過馬刺、灰熊與灰狼。本賽季李凱爾加盟灰狼，常規賽出戰69場，場均9.4分、5.3個籃板、4.9次助攻、1.1次搶斷、0.9次蓋帽，三分命中率41%，投籃命中率50.9%。
此前對於李凱爾要入籍中國的傳聞不斷。中國籃協主席姚明在今年6月針對上述傳聞說：「這件事就像辦戶口，只不過這個過程更長、難度更大，其中很多事情是我們以前從未做過的，我們也得到了國家體育總局和相關部委的支持。我們也希望完整的國家隊能盡早出現，可以讓隊伍有更多的磨合時間，使隊伍狀態更好，到現在為止還在不斷推進。」
姚明說，「歸化李凱爾符合中國法律規定和國際籃聯有關規則，而血緣和文化認同是我們相向而行的重要原因。李凱爾將是中國籃球歷史上的首位歸化球員，也是我們的一個制度創新與探索。在這個過程中，我們得到了各方面的大力支持，非常感謝。李凱爾是一位出色的球員，相信他的加入能夠給中國男籃帶來幫助」。
不過李凱爾的歸化引起中國網友正反兩面的評論，有球迷認為能讓歸化NBA球員是提升中國男籃的另一種方式，畢竟中國男籃競爭力還不算很強；也有網友認為，雖然李凱爾不是球迷熟知超級巨星，帶來效應有限，但他的持球能力可以替補男籃的缺位；但也有網友質疑，中國男籃是否需要歸化球員？因為從村BA的火熱可以看到中國民間籃球高手不少，與其花錢歸化外籍球員，不如將資金投注在鄉村上面。
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