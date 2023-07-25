9.9元生成AI寫真 妙鴨相機走紅 用戶隱私惹疑慮

妙鴨小程序介紹（取材自官網）

AI 技術當紅，正在改變許多行業，一款在線生成專業質感大片的AI相機「妙鴨」，一經推出迅速走紅。只需9.9元，上傳21張照片，用戶可以生成一套可媲美天真藍、海馬體的AI寫真，並可將圖片上傳微信 朋友圈、微博等社交平台。但也引來用戶人臉隱私 誰來保護的質疑。

澎湃新聞報導，從用戶的分享來看，上傳照片後，用戶可以得到不同風格的寫真，如商務寫真、時尚海報、證件照、旅遊大片等，生成的照片均帶有水印，想要下載高清照片或照片原圖需支付額外費用。

隨著使用用戶的增多，等待時間較長被付費用戶詬病，有人試用該程序後，發現生成照片預計需要3小時25分鐘，前面有1308人；還有網友指出在晚上高峰期間，曾碰到4000至5000人排隊，等待時間需十幾個小時，另有網友表示：「美顏美到不像本人，但又依稀有本人的影子。」

值得關注的是，此前有網友在社交平台指出，在妙鴨相機最初版本的用戶協議中，用戶需授權妙鴨相機在全世界（包括元宇宙等虛擬空間）範圍內享有永久的、不可撤銷的、可轉讓的、可轉授權的、免費的和非獨家的許可，使得妙鴨相機可以任何形式、任何媒體或技術（無論現在已知或以後開發）使用用戶的內容。這一「霸王條款」引發網友不滿。

對此，妙鴨相機團隊7月20日發布回應：「已經收到用戶關於妙鴨用戶協議的反饋，原協議內容有誤，我們第一時間根據妙鴨的實際情況進行修改，在這裡鄭重地向大家承諾，您所上傳的照片只會用於數字分身製作，不會提取也不會用於識別和其他用途，且分身製作完成後自動刪除。」

報導說，火速竄紅後，妙鴨相機遭遇「隱私」爭議，爭議背後，是網民對於個人隱私安全的擔憂：用戶上傳的照片如何處理？應用方是否會將用戶照片挪作他用？若上傳的照片被用於AI模型訓練，那用戶的一些面部特徵是否會出現在其他地方的生成圖片？而這些不僅僅是妙鴨相機，也是更多需要上傳照片的相機應用所面臨的問題。

一位不願具名的安全人士表示，「首先要上傳的圖片要求是五官清晰的正面，這幾乎是證件照的要求水平；其次，未來，AI技術會越來越強大，你不知道以後一張照片會被利用到什麼程度。」