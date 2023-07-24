北京酒店兇猛漲價 白領出差嘆住不起「考慮住車裡了」

北京是今年旅遊的大熱門。(美聯社)

疫後「井噴」式的出遊市場，加上正值暑期出遊高峰，北京 酒店被指漲價兇猛。「最近酒店漲價很明顯，有的酒店價格相比往年漲了三倍，我們每晚500元（人民幣，下同）的酒店出差預算，現在動不動就超。」談到今夏的酒店價格，白領王先生感嘆。「都要考慮住車裡了！」

中新經緯報導，北京等城市地鐵 、火車站近日上演「人從眾」；博物館門票也一票難求，滋生黃牛。據出行平台統計，北京是今年旅遊的大熱門，機票、景區門票和酒店的預訂量較2019年均明顯增長。

「去哪兒」大數據顯示，截至7月12日，北京地區暑期景區門票提前預訂量環比上月同期增長1.5倍，同比2022年增長8.8倍，同比2019年增長1.2倍；暑期飛往北京的機票預訂量同比2019年同期增長三成，價格上漲兩成；酒店提前預訂量同比2019年同期增長2.1倍，熱門酒店預訂商圈為：前門、王府井地區、國貿地區、西單等。

酒店供不應求，價格就被抬了上來，讓許多網友大呼「震驚」。

社交媒體上充滿了網友對北京酒店漲價的話題。「前幾天在北京540元訂的酒店，同一房型已經漲到877，誤打誤撞省了錢。」「暑假前定的豪華酒店，最近有一家從兩晚1750元漲到了一晚1700元，另一家從兩晚3188元漲到了3888元，周五、周六則是兩晚4488元。」「從4月開始做北京酒店測評，最近更新少的最大原因就是太貴了！」

「每天都在挑酒店，我都想住車裡了。與其暑假往外跑，還不如找個時間請假去。」一位自駕遊的網友無奈地說。

據報導，旅行服務公司「攜程」相關負責人指出，今年暑期通過攜程預訂北京酒店的遊客，80後占據半壁江山。「預計北京酒店預訂熱潮會隨暑期北京旅遊火爆持續下去，在開學前會出現小降溫。」

北京第二外國語學院中國文化和旅遊產業研究院副教授吳麗雲表示，今年暑期酒店價格上漲受到供給和需求端的多重因素影響。

「首先，今年以來無論是商旅還是旅遊的需求都迎來集中釋放，北京等熱門目的地迎來了大批來自全國各地的遊客。此外，疫情 期間一些酒店因經營不善而被淘汰，而正常運營的酒店或也存在員工流失的情況，導致今年酒店供給方面會有一定不足，人員儲備也存在缺口，這些因素都會對酒店價格上漲帶來影響。」