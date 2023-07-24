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「長安三萬里」帶火西安 「離譜人流量」見證大唐不夜城

中國新聞組／上海24日電
西安近期旅遊市場火爆，景區一票難求，地鐵站外更是擠滿人潮。(取材自澎湃新聞)
西安近期旅遊市場火爆，景區一票難求，地鐵站外更是擠滿人潮。(取材自澎湃新聞)

暑期檔電影「長安三萬里」票房賣座，帶火該片采風地西安旅遊經濟，不少遊客趁暑假前往「長安」一見大唐盛世圖景。據零售平台美團數據，自7月8日以來，飲食方面，省外遊客到店餐飲堂食訂單量同比增長387%；住宿方面，外省到西安的酒店和民宿訂單量同比增長339%。門票方面，省外遊客的旅遊訂單量同比增長超28倍。其中，古蹟、展覽館和動物園的訂單量位列前三。

澎湃新聞報導，據阿里影業燈塔專業版官方微博數據，截至7月22日12時20分，電影「長安三萬里」累計票房突破10億元（人民幣，下同）。

同程旅行數據也顯示，7月10日至7月19日，同程旅行平台上西安相關關鍵詞搜索熱度顯著增長，環比上漲近5倍。從旅遊產品來看，僅7月10日至7月19日期間，西安酒店預訂量已超過6月整體預訂量，景區預訂量較6月同期上漲116%。其中，秦始皇帝陵博物院、陝西歷史博物館、大雁塔、長恨歌等熱門景區及演出一票難求。

報導指出，近期的西安可謂是「人山人海」。有網友在社交平台直呼：「這輩子沒見過這麼離譜的人流量。」該網友寫道，「各大景點除了人頭就是人頭……換個時間再來吧。」

另有網友拍攝了7月18日晚間9時西安大唐不夜城的地鐵站現狀，視頻中可見，地鐵站外大排長隊。

來自廣州的高二學生張恆表示，他看完這部電影後，迫不及待地定了去西安的車票，第一晚就來到了大唐不夜城。「這裡的夜景彷彿穿越回了唐朝，一路上我都想像著杜甫李白在和我一起遊逛，來了之後就不想走了」。

美團數據顯示，「長安三萬里」上映後至今，景點「大唐不夜城」美團平台搜索同比增長347%，大眾點評搜索量同比增長超11倍。

陝西省民宿協會會長卜際滔指出，西安地區的民宿入住率在7月平均能達到70%~80%。「其實平均來看，這個月，包括6月到目前，西安民宿的入住率已經恢復到2019年的水平，甚至還可能超過2019年水平了。」

公開資料顯示，「長安三萬里」是一部3D動畫歷史片，以盛唐為背景，講述安史之亂後整個長安陷入混亂，身處局勢之中的高適回憶起自己與李白的過往的故事。

「長安三萬里」電影海報。(取材自微博)
「長安三萬里」電影海報。(取材自微博)

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