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暴雨襲北京 紫禁城重現「九龍吐水」

記者謝守真／綜合報導

近幾日中國多地強降雨不斷，22日，北京最大強降雨就出現在故宮，由於雨勢較大，故宮難得再現「九龍吐水」景觀。

綜合澎湃新聞、央視財經報導，降雨從20日起傍晚開始影響北京，雨量分布呈現西部大、東部小。當北京西北部的降雨量累計已達64.7毫米時，東南部卻只有2毫米，差了30多倍。

報導指出，北京主汛期第一場雨到22日還在繼續下，當天早晨降雨最為明顯，最大強降雨出現在故宮，8時至9時每小時降雨量為50.4毫米。

北京故宮博物院微信公眾號表示，由於22日雨勢較大，使得故宮再現「九龍吐水」的經典景觀。據悉，故宮主建築群包括太和殿、中和殿、保和殿石基，在無數次驟雨中仍安然無恙，得益於其精妙的排水系統。而「九龍吐水」便是故宮的排水系統，在故宮三大殿中就有1142個「排水獸」，大雨來襲時就會出現「吐水」的壯觀景象。

故宮進一步解釋，在其大小殿宇中，各類屋頂的設計都遵循「屋脊高」、「坡度陡」的特點，主要目的都是為了迅速地將雨水能排出，特別的是其排水系統總長達1萬2000公尺。

而在屋頂上凸起與凹陷的筒瓦與板瓦組成「排水通道」——瓦壟，則能讓降雨沿著瓦壟流下，於屋簷滴水處匯集，流至地面，順著排水口排出牆外。下雨時，無數條水流最終全部排入內金水河，讓北京故宮幾百年來都不會因暴雨而淹水。

北京故宮下雨時會出現「九龍吐水」景象，中國古代建築排水工藝如何精巧再度成為話題。...
北京故宮下雨時會出現「九龍吐水」景象，中國古代建築排水工藝如何精巧再度成為話題。(取材自微博)

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